政府伙團體辦太空科普活動 港台製特備節目

議員稱向港青「送大禮」 助港創科發展

中國載人航天工程辦公室昨晚發放約兩分半鐘的宣傳短片，多名知名太空人亮相，包括中國首名升空太空人楊利偉、中國首名進駐太空站並執行出艙活動的女太空人王亞平，以及正身處中國太空站的神舟十四號3名太空人劉洋、陳冬及蔡旭哲，一眾太空人在片中高呼「中國空間站，等你來出差」。

為配合今次在本港選拔載荷專家，政府新聞處長陳偉偉表示，港府未來一段時間將與不同團體舉辦一系列航天科普活動，加深市民對航天科技的認識及興趣，並鼓勵中小學生裝備自己，日後為國家、為香港貢獻。

陳偉偉又說，港台將製作特備節目，包括介紹香港科研人員過去參與國家航天事業的經過，太空館及科學館亦將舉辦專題講座，並邀請航天專家及曾經參加「少年太空人體驗營」的學員與市民交流分享，團結香港基金12月則會舉辦第四屆創科博覽。他稱，政府鼓勵社會各界積極響應舉辦以航天科技為主題的活動。

民建聯港島東立法會議員梁熙形容，國家在國慶為香港青年「送大禮」，除了載荷方面任務，希望有更多航天相關任務讓港澳青年參與，加強兩地科學人才及技術交流。他認為，藉着培訓香港青年參與國家航天任務，除了讓青年提高對創科的興趣，亦可培養他們的民族認同感。