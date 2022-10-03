港首納「載荷專家」選拔 或上太空 與家人須擁一國兩制 出線者與全國爭兩席

李家超：振奮人心 極具意義

特首李家超發稿說，「這是振奮人心的喜訊，極具歷史性意義」，感謝國家在73周年國慶期間公布，此刻「國家向香港特區送上這份禮物，喜上加喜」。

新華社報道，今次共選拔12至14名預備航天員，包括7至8名航天駕駛員，5至6名航天飛行工程師和載荷專家，當中載荷專家約有兩名。

做太空實驗、配合管理站務 港本月初選3周 須為博士、具3年經驗

港府昨晚開記招簡介甄選。創新科技及工業局常任秘書長麥德偉說，載荷專家一般而言背景是科學家，或在相關專業領域的科研人員，在執行太空飛行任務中，他們主要負責開展太空實驗或試驗研究、操作及使用太空實驗設備，及配合飛行乘組其他航天員，開展站務管理等日常工作。他稱港府會負責初選工作，進一步選拔將由內地進行。

政府公布，將透過11間本地大學、政府5間研究中心等招募參加者，參選人須為香港永久居民中的中國公民，其與家庭主要成員均應熱愛祖國、無犯罪紀錄等；須在相關領域擁有博士學位，且有3年經驗。麥德偉說，對參選人的體格亦有要求，被問及曾確診新冠病毒能否參與選拔，他指傳染病是其中一個會調查的方向，但須由專家決定會否影響飛行服務。

本報記者翻查中國載人航天工程官方網站，航天員全是共產黨員，被問到持共產黨籍是否考慮因素時，副財政司長黃偉綸回應稱，以他了解沒這樣的要求。

黃偉綸：沒要求持共黨籍 孫東：港選拔不限額

創新科技及工業局長孫東向本報表示，本港的選拔不設固定名額，因這是「國家專登給的機會」，若有相當多的人合資格，展示本港有不少人才，認為未來將有機會有更多不同職務開放予本港。政府消息稱，中央得知本港擁有不少科研人員，相信當中會有合適人選，故希望擴大選拔範圍，「目的是選拔最優秀的人才」。

科大機械及航空航天工程學系副教授于宏宇認為，政府提出的初選條件較狹窄，例如最少有3年經驗，意味應屆博士生不符資格，又指不少博士生畢業後已轉到大灣區或外國發展，若選拔條件放寬至這些畢業生都能參與，相信會有較多適合人選。

學者：國家佈局顯示對港科學家信任

中大榮休教授、太空與地球信息科學研究所創所所長林琿表示，香港有航天載荷研究專家，包括通訊、遙感、導航定位的專家，還有機械製造、機器人和人工智能方面的專家；指中國的佈局顯示了他們對於香港科學家的信任和重視。被問會否憂慮香港處於中美關係夾縫，美國等會否以香港院校參與國家科技發展，影響商用科技來港時，林認為中國和西方仍有合作空間，舉例指美國曾申請加入中國的太空站計劃，「證明西方還是希望與中國在航天領域開展合作」。

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