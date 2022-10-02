甲亢女癒後打首針 反失疫苗通資格 原持免針紙嘆接種反受罰 醫衛局：正研過渡安排

明報記者 何珮瑚 張逸羲

首針後入餐廳被拒 安心職員稱無緩衝

港府今年2月尾實施「疫苗通行證」，市民須接種指定劑量新冠疫苗方能進入餐飲及表列處所，現時12歲或以上須接種最少兩劑，如兩針已滿5個月則須打3針。任職文職的黃小姐年初因心跳快未敢打針，檢查後獲診斷甲狀腺功能亢進獲發免針紙。相關指數在多次覆診後終回復正常水平，黃小姐打算盡快接種首針，但想到現須接種最少兩劑才能進入食肆及處所，遂即時向簽發免針紙的專科醫生查詢「有咩可以幫到我」，對方稱只能根據醫學觀察簽發免針紙。黃翌日到家庭醫生接種疫苗時，聽到對方表示只打一針也符合疫苗通後決定打針。

黃小姐最後一張免針紙的有效期上月21日屆滿，首針後仍有一段時間可進入處所，惟同月22日更新疫苗通後，前往相熟餐廳試用通行證獲告知不符要求。黃其後致電安心出行求助熱線詢問有否豁免時，接聽電話的職員稱沒緩衝期，着黃向其他人求助；其家庭醫生只對誤導黃小姐表示無奈。黃嘆道，「醫生叫我搵政府、政府叫我搵醫生」，形容自己像人球。

最快1月始3針 恐一個月禁入處所

黃小姐從未預想到打針後反而不符疫苗通，形容情况相當奇怪，「無諗過打完針反而有依啲問題，打亂晒我嘅計劃」。黃小姐因曾跌倒，原定9月22日須往公立醫院骨科門診覆診，按醫管局要求，進入專科門診診所者須符合疫苗通，或出示48小時內核酸檢測陰性結果，黃因事出突然無足夠時間檢測，最終須改期至明年1月覆診；而舊同事更改兩次婚期後終在日前設宴、同事離職聚會等，黃小姐統統未能出席，對於內地不同城市逐步取消疫苗令，她質疑「點解香港仲咁唔合理」、「點解政府思考一些政策都會一刀切，無從市民角度思考」。

彭鴻昌倡暫發「免針紙」過渡

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，黃小姐是正當原因獲發「免針紙」，建議當局檢視為相關個案設立過渡期，在他們接種疫苗通要求的劑次前繼續獲發「免針紙」，或將他們視為符合疫苗通要求。

醫衛局回覆查詢稱，留意到有市民的免針紙將在下月30日，即下階段「疫苗通」生效日期時屆滿而未有足夠時間完成接種3劑疫苗，正研究相關個案過渡安排，但無論任何方案，前設是相關者必須盡快接種。

局方補充，據以往經驗，因身體狀况而不適合接種疫苗通常屬短暫，提醒持「免針紙」而未接種足夠疫苗者毋須等待豁免書期限屆滿，應在身體許可時盡快打針，如有需要可諮詢醫生意見。

醫管局回覆查詢稱，會以病人醫療需要作為優先考慮，病人如在求診時遇困難可尋求職員協助，會按實際情况彈性處理及提供可行協助。

（新冠疫情）