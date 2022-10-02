手腳無力或損腦徵狀 嚴重可壞死性腦炎 葉柏強：倘染疫子女「摸腳唔肯踢」 應盡快求醫

昨新增3907宗新冠陽性個案，其中3681宗屬本地個案，留院新冠病人亦持續下跌，至昨日凌晨有1672名新冠患者在醫管局設施留醫，當中38人為11歲或以下兒童。

葉柏強昨晨於商台《政經星期六》受訪稱，對於疫情轉趨穩定感欣慰，但提醒市民仍有年幼患者染疫。他補充，新冠病毒會影響腦部並引發發炎反應，除有可能短暫影響腦部功能，最嚴重可導致壞死性腦炎，而手腳無力是感染徵狀之一。

他亦稱，兒童處於腦部高速成長階段，若此時感染新冠後果可以是「不堪設想」，亦擔心長新冠影響腦部發展；在其跟進個案中，有兒童專注力、集中力或學習能力變差，提醒「（相比成年人）小朋友要走嘅路好長」，呼籲家長盡快帶子女接種疫苗， 預防染疫後重症風險。

打科興兩童面部無力 料屬短暫反應

近日兩名幼兒接種科興疫苗後面部無力，葉柏強稱暫未有全面資料，但相信相關情况屬「好罕見」，估計屬短暫、並非病毒引起的免疫反應。他重申，本港有良好疫苗監察系統，目前5歲以下幼兒接種科興後未見嚴重副作用，少數人出現針口痛、低燒等，且很快康復，籲家長毋須過於擔心。

葉柏強其後向本報補充，如家長發現染疫子女行路不穩，活動意欲明顯下降，「摸佢隻腳都唔肯踢吓你」，或未能抓穩放在手心的玩具等，均屬手腳無力徵狀，家長需多加留意及盡快求醫，及早了解是否由新冠病毒引起的腦部影響。

促攜幼打針 防流感新冠夾擊

新冠疫情從高位回落，而流感高峰期將至，葉柏強在節目表示，兒童在新冠肆虐期間戴口罩外出、停課減少社交接觸，導致體內無流感抗體，擔心放寬社交距離措施後，同時感染流感及新冠，將對兒童有很強殺傷力，故同時呼籲家長把握時機帶子女接種流感疫苗。

稱帶無打針童外膳是「置高危位置」

「疫苗通行證」適用年齡前日（30日）起降至5歲兒童，有組織憂慮措施削弱兒童外出權力。葉對上述言論感失望，重申作為兒科醫生同樣關注兒童權益，亦贊同兒童應有學習成長、進行戶外活動的權利，但前提是要有健康環境保護其生命安全，形容帶無打針兒童外出用膳是置他們於「很高危的位置」。

（新冠疫情）