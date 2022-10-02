準新人加枱改租大場地 宴會界料訂座復至八成

準新人陳小姐計劃下月底擺酒結婚，她說宴會原只容許120人太少，雙方親戚已佔逾半，宴請朋友及同事時要「取捨」，同一圈子內只部分人獲邀，安排尷尬。她形容，宴會人數放寬後「好好多」，幾近可宴請所有親朋；惟因餐桌間仍須相距1.5米，即使婚宴場地本身最多可容納216人，現亦只可請180人，令她未能「請盡」，婚宴場地設隔板亦不美觀，冀當局撤銷規定。

婚禮顧問：有人趁放寬提早結婚

婚禮顧問歐惠芳稱，年底是結婚旺季，宴會人數增加一倍業界「拍手掌歡迎」，已有10多對準新人查詢加訂酒席，亦有人趁放寬措施盼提早年底結婚，料生意可增三至四成。她說，不少準新人原本只訂剛好可容納120人的「細場」，放寬後擬改租可容240人場地。但她料不少公司會復辦年度晚宴，場地檔期或較滿，新人未必能如願轉場。她又說，婚宴一向會邀請對方攜眷出席，惟近日疫苗通行證適用年齡降至5歲，有新人向她反映有親戚因子女沒打針，需留家照顧小孩不能出席，令她感可惜。

公司宴會方面，譽宴集團主席張家豪稱，政府公布放寬前年底只有婚宴酒席，公司晚宴訂座是「零」，「政府呼籲減少聚會，邊有公司夠膽搞」。宴會人數將放寬，他形容「發放出嚟嘅信息係𠵱家容許聚會」，相信公司訂座會回升，料今月起宴會訂座率可陸續回復正常情况下七至八成，生意升兩成。他盼政府逐步完全撤銷食肆及宴會防疫限制。

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