消費券昨派 旅社：未見報團意欲增

5款支付工具包括支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap&Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，第二期電子消費券金額為3000元；八達通則為2000元，餘下1000元最早12月16日才能領取。

有憂入境收緊 有稱額小難抵團費

在旺角銀行中心一間電子產品店，多名市民均稱，因應第二期消費券而到場買心頭好。市民盧先生昨用支付寶領消費券，花1226元買手機雲台，打算稍後旅行時使用，餘下約1800元消費券會購買二手手提電腦。他說，即使入境已「0+3」暫仍不打算外遊：「想先睇定些，疫情仍未穩定，屆時措施有變就更麻煩」。

用Tap&Go領消費券、花5880元買電子遊戲機PS5的黃先生亦稱，由於仍是「0+3」安排，憂一旦收緊會影響上班，暫沒計劃外遊，會待「0+0」才考慮出境。

同一幢大廈3樓及5樓兩間旅行社，昨上午11時起陸續有市民到場查詢或報團。市民何先生與妻子報7天東京團，下月出發，盼到當地賞紅葉。何先生稱，團費平均每人1萬多元，消費券幫助不大，故直接用信用卡付款，消費券留作日常開支。何太稱，5000元消費券分多期發放不夠集中，否則將直接支付團費。

東瀛遊執行董事禢國全向本報稱，他們接受6款消費券支付工具付款，部分客人報團時用消費券支付尾數，惟暫未見消費券有助帶動報團意欲。

商戶稱消費氣氛較8月弱

另外，在相機配件及電子產品集中地「星際城市」，有店員表示昨首半天生意比平時假日多逾兩三成，但認為與8月發放第二階段首期消費券相比，消費氣氛較弱：「可能市民習慣了，之前（發放當日）未開門已有人排隊，今次沒有，明顯差很遠，上次的話應不會有空跟你傾偈。」

部分市民獲發消費券後到酒樓消費，旺角倫敦大酒樓下午生意暢旺，酒樓副總經理蘇萬誠稱，昨日生意比正常假日多5%至10%，但與8月首期相比，他有感客人消費意欲減少，估計市民或已習慣有消費券，將金額改用買餸等日常開支。

財政司長陳茂波昨在facebook發布短片，與多個家庭參與本地遊，他稱獲發消費券後在酒樓買了壽桃包送贈市民，希望「與市民一同分享國慶節的快樂」。

（新冠疫情）