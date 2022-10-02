渣馬名額研准3萬 正邀海外選手 田總：兩周前交申請書後「無特別發展」 冀月中批

稱0+3方便選手 楊德強盼明年更多國際賽

楊德強昨出席「FIA世界賽車運動會2022」香港運動員授旗典禮時回應傳媒提問稱，早兩天曾與田徑總會討論渣馬參賽人數問題，目前仍按照原先2.5萬人基礎處理，若疫情發展許可的話，當局會考慮增加參賽名額至當初田總建議的3萬人以上。

被問到現時入境檢疫安排為「0+3」，未來或進一步放寬至「0+0」，可否增加賽事對外吸引力，楊相信現時安排對海外選手來港參賽較方便，又說渣馬由原定下月延至明年2月舉行後，得悉田總正邀請海外選手來港參賽，冀明年可舉辦更多國際賽事，有更多海外選手可來港。

至於下月舉辦的國際七人欖球賽，楊稱籌備過程順利，門票剛開始發售，反應良好，相信可順利舉行。

田總嘆被動 「起幾多廁所都要時間計㗎」

田徑總會主席關祺昨回覆本報稱，賽事計劃改期後已於約兩周前向當局提交申請書，申請書提及擬議的防疫安排，參賽名額仍是早前擬議的2.5萬個，邀請海外選手作賽則是早前的申請書均有提出。

他形容，提交申請書後「一直無咩特別發展」，雖有與楊德強保持聯絡，但沒與對方詳談方案細節，而田總在參賽人數上「好被動」，歡迎當局放寬名額，惟他們亦需時準備物資，嘆「沿路要起幾多廁所都要時間計㗎」，盼當局可於本月中明確答覆是否批准舉辦賽事。

對於楊德強稱田總正邀請海外選手來港，關祺說當局批准賽事後會按慣例邀請約10至20名海外精英跑手來港參賽，現時「唔敢講定」具體有多少跑手來港，但認為「0＋3」已是足夠誘因，相信「好多人都有興趣」。他又說，如有跑手答允，將是繼2019年後相隔3年再有海外跑手來港參賽，當年賽事約有1萬名海外跑手參加。

明報記者

（新冠疫情）