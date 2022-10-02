譚耀宗引述內地朋友：二十大後料放寬通關內地

譚耀宗昨在now新聞台《大鳴大放》被問到今個月舉行的中共二十大之後，香港與內地通關機會會否提高，他說身邊不少朋友，包括「內地朋友」估計，在中共二十大完結後，即本月底，「有啲嘢會放寬」，「二十大後會有新一屆中央委員會、政治局、常委組成，有新班子組成；有些人認為二十大是重要會議，有很多（政策）暫時不會改變，直至開完會之後，或會放寬和變化」。

至於香港與內地「專班」近月商討「逆向隔離」安排，譚說雙方仍在討論，「看來從中央和省的角度，都贊成逆向隔離這方法，但專班主事的官員就要考慮如何做，估計需要些時間」。

談到本港上周放寬入境至「0+3」，譚說接下來較好做法是不斷放寬，強調亦要監察疫情數字，「不要反反覆覆，一陣放一陣收就不太好，業界和大眾就無所適從」，相信政府亦正朝不斷放寬的方向。

倘內地放寬7+3 澳門將放寬港人入境

賀一誠稱，現時由澳門往香港很方便，不設檢疫及配額，但香港往澳門仍需檢疫，他解釋主要是考慮到澳門需與內地通關，故無法對香港實施免隔離措施，他希望內地放寬現行「7+3」政策後，澳門亦會同步放寬港人入境當地安排。

另外，全國人大年底換屆，譚耀宗昨未明確交代會否繼續參選，他說現時距12月中下旬的選舉仍有一段時間，將適時交代。本港今屆立法會有4名選委會界別議員加入政府新班子，他希望立法會補選安排在人大換屆後，以免兩者重疊，造成混亂。

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