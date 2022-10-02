指部分企業短期未必回流 陳智思：落地檢測不撤 商務客難返

醫衛局：按科學數據調整措施

本報向醫衛局查詢會否取消機場抵港檢測措施、實施「0+0」時間，以及會否放寬持黃碼者的出行限制，局方回覆稱，政府會繼續以「科學為本、精準抗疫、風險可控、便民利民」的精神，按照科學數據分析，適度調整抗疫措施。

英國智庫Z/Yen與中國發展研究院編製的全球金融中心指數於上月公布的最新數字顯示，香港總排名由上一期全球第三位跌落第四，新加坡則由第六升上第三。

身兼亞洲金融集團主席的行政會議前召集人陳智思昨日在有線新聞《有理有得傾》表示，新加坡已開放一年，香港實施「0+3」已慢了許多，過往以香港作為亞太區中心的金融服務已離港，短期內未必會回來，至於以大中華業務為主的服務仍會選擇香港。他認為新加坡金融服務具競爭力，加上不少人才離港，對港影響大，新加坡成為疫情中的贏家。

稱星洲贏家 陳：港0+3慢了許多

陳智思認為香港作為內地與國際的連繫人，正面對兩難，內地與世界的防疫態度和政策不同，香港不能只顧一邊。被問到香港是否已選擇國際，他料因已封關太久，問題已「入肉」，業界認為展覽和貿易不會再等香港。

除入境檢疫之外，陳智思表示落地檢測一定要適時取消，因周邊不少地方上機和落機亦毋須再做檢測，遊客或商務客若有選擇都不會來港。他解釋，如旅客訪港落機時檢出陽性，要留在酒店6至7天，遊客不會冒此風險。他又說，雖然今天已有改善，毋須送往指定檢疫酒店甚至竹篙灣檢疫中心，但只是路線圖一部分，不是最理想方案，若不全面撤銷所有限制，則未能回到以前。至於不少大型活動不再在港舉辦，他說主辦方需時籌備活動，難待香港通知檢疫安排，亦要提前考慮來年情况以備下屆活動，活動離港後將影響未來數屆活動能否在港舉行。

張建宗稱現方向正確 「不可長久封閉」

卸任後鮮有公開發言的前政務司長張建宗，昨日出席國慶酒會後談及通關，稱現時防疫方向正確，香港已封閉得太久，「不可以長久咁落去」，最重要是市民提高警覺及盡早打針。

學者倡稅務優惠留商務客

廠商會：亞太金融中心不保言之尚早

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波分析，商務客對經濟貢獻巨大，亦要時常外出流動，惟早前香港檢疫太嚴，令商務客流失成趨勢。他認為香港太遲開放，已失亞太金融中心地位，「0+3」亦不足挽回，3天醫學監測難吸引時間寶貴的金融客。他提到，新加坡現時招聘情况勝於香港，香港應盡快實施「0+0」和取消落地檢測，同時舉辦更多金融活動，贈機票和酒店吸引商務客訪港，並用稅務優惠留住商務客，以扭轉局面。

史立德向本報表示，亞太金融中心地位是否被新加坡取代屬言之尚早，香港實施「0+3」後，已聽聞有不少早前離港的大公司準備回流，而新加坡亦缺乏人才，香港本身仍有優勢。

旅遊業議會總幹事楊淑芬昨在港台《星期六問責》說，「0+3」安排下不期望可吸引觀光客，且商務客升幅不大，航空公司運力亦只有疫情前的一成，估計到今年尾只能增至三成，她促請政府11月前落實「0+0」，且提前公布時間表。

明報記者

（新冠疫情）