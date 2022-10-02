監督舞台擬「三級制」 按危險度分 「懲罰制」諮詢業界 倘扣分影響租場優先

明報記者 施晉宇

涉機械須聘工程師 複雜者聘結構工程師

康文署表示，工作小組的調查報告會就事故成因提出建議及改善措施，並一直與業界溝通，就相關建議措施諮詢，確保建議切實可行。署方未有透露細節。

消息稱，當局建議的其中一個改善方案是「三級制」，視乎舞台效果和裝置的危險程度分成三級，第一級是不涉任何機械裝置，毋須加強監督；第二級是涉及機械裝置的表演，擬要求場地租用人或承辦商聘請註冊專業工程師，在裝設舞台時定期簽署認可文件；第三級是涉及複雜的舞台效果和機械裝置，須聘請註冊結構工程師定期簽署文件，相關成本較第二級高約10倍。

第三級成本高次級10倍

另一業界消息透露，康文署人員約一個月前舉行多場表演業界諮詢會議，署方曾提及懲罰制度，其中「扣分制」方案提到，若租場者觸犯安全規例會被扣分，相關分數或會影響日後租場的優先次序；亦不排除以警告信等形式取代。至於「三級制」監督方案，消息稱租場者日後向康文署提交圖則時，或須一併提交由註冊結構工程師簽署的認可文件。消息引述署方稱相關方案屬草擬階段，具體方案會考慮業界持份者意見後再調整。

工會：保障使用者不足 倡具體列安裝守則

香港舞台藝術從業員工會理事張惠婷認為，由於各項表演面對的技術問題不盡相同，她建議當局仔細分類，避免「一竹篙打一船人」。即使當局落實「三級制」，相關措施只是方便場地管理人，惟對舞蹈員等場地使用者的保障仍然不足，建議當局更具體列明安裝守則。她說有業界人士反映，意外後不少舞台負責人因「怕事」，多番禁止複雜的舞台效果，擔心存有太多灰色地帶的指引會窒礙創作空間。

根據康文署網站，香港芭蕾舞團本月14日在香港文化中心大劇院會有舞劇表演，港芭網站顯示該表演有8米高台演唱。據悉，政府或會就其舞台設計及表演加強規管。

據了解，負責調查事故成因的政府跨部門工作小組上周五（9月30日）開會，由於律政司仍未就調查報告提供意見，故未有再討論事故成因；會上集中於修訂改善措施的方案，惟成員未有共識，料最快本月初再開會。康文署回覆稱，調查工作已近尾聲，完成後會盡快整理並公布報告。

阿Mo胸腹肌進步 料下周可拆頸箍

事故中傷勢較重的舞蹈員李啟言（阿Mo），其父李盛林牧師昨發表代禱信，形容「病牀就是（兒子）暫時的舞台」，稱經過兩個月治療，兒子的腹肌和胸肌有進步，惟仍不能自主咳嗽吐出痰涎，他預期兒子下周末可拆頸箍，而兒子仍有很多生活舉動和細節需旁人及時幫助和照顧。李父期望政府跨部門工作小組盡快找出事件的來龍去脈，還兒子、各表演者和公眾公道和交代，並作合理處理和跟進。伊利沙伯醫院發言人表示，李啟言仍在神經外科病房留醫，維生指數和情况穩定。

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