防護中心：疫情踏平整期 料緩降

非緊急服務八成恢復 亞博轉備用

本港昨新公布4023宗新冠陽性個案，包括3810宗本地感染。衛生防護中心總監徐樂堅表示，過去一周疫情穩定，本地個案平均每日約3700宗，輸入個案過去數周平均每天約180宗，佔整體個案約3%至5%，亦有75%染疫旅客在入境3天發現受感染。他補充，變異病毒株Omicron BA.5佔比過去一周維持85%，相信已平穩，據海外地區經驗，BA.5佔比增至逾八成便不會再變化，相信本港疫情踏入「平整期」，惟接種率低的群組一旦爆發，仍有可能令個案數字上升。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，新冠病人留醫、新入院和重症數目近日顯著下跌，公立醫院接收非新冠病人的壓力已大減，現時局方新冠病牀調動計劃已由原本第3A階段，恢復至可提供最多2500張新冠病牀的第二階段，亞博館治療中心即日起轉為備用狀態，北大嶼山醫院香港感染控制中心亦將減少病牀，調撥相關醫護返回公院，而早前削減的非緊急服務亦已恢復至八成。

原址隔離 35檢疫酒店准染疫客續住

李夏茵說需時檢視「0+3」對本地疫情的影響，未有足夠數據檢視能否調整入境政策。她亦公布因應實施「0+3」，現時容許仍入住檢疫酒店的旅客檢測陽性後，若沒嚴重病徵可自費原址隔離，否則將送往隔離酒店。她說現時60間檢疫酒店中有至少35間容許染疫旅客繼續入住，亦會將安排擴展至全港逾2000間酒店和賓館。她強調染疫客在酒店隔離的風險，與本地個案在家隔離相若。

（新冠疫情）