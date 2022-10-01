郵輪撤熔斷 旅議會料調船返港趕不及旺季

會方得悉「皇家加勒比」有意重返

指放寬稍遲 限制較鄰區稍多

徐王美倫稱，得悉「皇家加勒比國際遊輪」有意重返本港市場，但旗下郵輪正在新加坡，持續接受預約，估計最快明年首兩季方可抵港，暫未知有否其他公司有興趣回港。她說理解政府需因應疫情訂立「自己一套」防疫措施，惟限制始終比鄰近地區「稍多」，亦「稍遲」放寬，盼此後業界能盡快復蘇。她說郵輪公司需時數月調配人手及船，建議政府日後可先預告放寬時間表，有利郵輪公司制定航線。

旅遊界立法會議員姚柏良稱，郵輪應趕不及年底抵港，將錯失聖誕、新年等旺季，但笑言「無嘢無可能」，盼政府可與業界積極磋商，爭取郵輪盡快來港。他說除了公海遊，亦應吸引國際航線途經香港，期望逐步放寬郵輪業的防疫要求。

本報向文化體育及旅遊局查詢新安排下有多少郵輪公司有意重返本地市場、最快何時有郵輪抵港等，局方回覆稱，旅發局一直與有意在本港營運的郵輪公司保持緊密溝通並提供支援，另會透過推廣吸引更多市民參與郵輪旅遊，以提高郵輪公司未來派船來港的誘因。

（新冠疫情）