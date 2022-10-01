三問為何不撤限聚 官員未正面答 李夏茵：冀逐步放寬防反彈 專家料「政府都解釋唔到」

政府昨公布放寬食肆和酒吧每枱人數上限等，李夏茵多次被問到政府決定放寬該些措施的準則和理據，均未有直接回應。她連番提到「0+3」入境限制僅實施數天，現在是過早判斷新安排是否「安全」，需再審慎檢視數據和疫情走勢，冀在安全情况下逐步慢慢調整。至於為何未能撤銷限聚令、食肆和酒吧營業時限，她重申冀逐步放寬，不能「一次過放晒所有嘢」。

疫情穩 減用「安心」追蹤需要

政府現要求市民進入表列處所須掃描「安心出行」，衛生防護中心8月底曾稱，當時個案眾多，未能跟進每宗個案曾到何處用膳等行蹤。中心總監徐樂堅昨被問到現時「安心出行」對個案追蹤的作用，他說以往在食肆等處所出現大型爆發，便會以此追蹤，惟現時疫情平穩，大型爆發少見，已減少利用「安心出行」追蹤的需要。他說將長遠考慮整體政策配套，包括措施對市民的方便程度，惟相信掃描「安心出行」已成為市民「生活小習慣」。

金冬雁向本報說，現時不論放寬哪些措施，都不會影響疫情向下趨勢，認為逐步放寬措施是「見步行步」的做法，觀感上較穩妥，亦可避免被質疑是「躺平」。對於放寬措施的理據，他相信政府都未必能解釋，舉例放寬每枱人數上限和營業時間限制，在傳播風險上沒有分別。

指政府做法可避「躺平」質疑

金冬雁：新冠應該玩完

熟悉病毒致病原理的金冬雁稱，由於有群體「混合免疫」，本港自6月疫情反彈以來，新冠病毒傳播率、病死率已和流感相近，估計未來不會再次大爆發，最多只會重返單日約1萬宗水平，惟機率亦不大。他說新冠病毒在本港低度傳播及高危群組疫苗接種率提升，可不斷補充群體免疫，重症和死亡將更少，「新冠應該玩完」。

（新冠疫情）