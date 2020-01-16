周四起食肆每枱12人酒吧6人 宴會增倍至240人 學者：絕對有條件撤限聚令營業時限

醫衛局稱戶外口罩令在正檢視清單

醫衛局長盧寵茂早前表示，若公營醫療服務恢復至八成便有望放寬社交措施。醫衛局副局長李夏茵昨日召開記者會宣布，下周四起放寬一系列社交距離措施，她表示冀有秩序放寬，惟未有明確交代放寬措施的準則。她三度被問及會否放寬四人限聚令，均未有正面回應，但透露戶外口罩令是在正檢視的清單上（on our list）。

被問到未來有否更多措施可鬆綁、下次放寬的準則，李夏茵稱以往措施一時放寬一時收緊，對業界和市民不太有幫助，故現冀逐步放寬，反問「係咪（非緊急服務）去到八成就即刻好似一粒掣咁，就要開放晒所有嘢呢？」問到是否能承諾日後措施只放鬆不收緊，她說不能承諾，仍需視乎疫情。

港大醫學院生物化學系教授金冬雁向本報說，現時絕對有條件進一步放寬防疫措施，包括撤銷限聚令、食肆和酒吧營業時限，亦認為用「安心出行」追蹤個案意義不大，可連同強制檢測、污水監察等一併取消。

酒吧業：影響點搬枱 對生意幫助微

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁對措施調整力度表示非常失望，形容增加每枱人數「只係影響我哋點樣搬枱」，對生意幫助微乎其微，業界過去兩年生意一直欠佳，最多只曾恢復至疫情初期的六成，亦有三分之一酒吧已改按餐廳牌照營業。他質疑政府沒有放寬措施明確時間表，亦未能交代限制營業時間的理據。隨着萬聖節、聖誕節等旺季即將到來，他盼當局提早公布安排，讓業界部署，包括容許酒吧營業至酒牌標明的時間。

黃家和料飲宴生意增三成

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示理解措施需逐步調整，而年尾不乏飲宴和社團聚會，估計酒樓和飲宴生意額至少增加三成，加上消費券帶動，有利造就氣氛刺激消費，令市民毋須「就住就住」。他期望下一步可撤銷餐桌相距1.5米的要求、再放寬每枱人數。

今天是國慶日，倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠昨稱仍未收到慶祝宴席訂座，期望放寬宴會人數至240人（共20圍），便會陸續收到補慶訂座。他說往年不少國慶宴會達60圍，暫難料主辦團體會否縮減規模照辦，而以往15至20圍宴會佔其生意三成，冀放寬後可取回當中一半。酒吧顧客及宴會出席者的快測要求將會維持，蘇說檢查出席快測紀錄對員工吃力，冀再放寬宴會人數時可撤銷相關要求。政府發言人回覆稱，所有國慶活動均須在符合現行防疫規例下進行，主辦單位須因應防疫要求就活動作出相應安排。

明報記者

（新冠疫情）

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