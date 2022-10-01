加護病房未受惠放寬探病 女兒哭訴：為讓他人不生病 犧牲生病的人

低風險病人准每日一小時探病

九龍醫院是其中一間非急症醫院，昨傍晚有兩個親屬探訪時段。記者昨晚約7時觀察，親屬須於醫院門口填寫健康申報表及病人與訪客資料。

父親留醫瑪麗醫院加護病房的K小姐未能受惠新安排，未來只可繼續與父親透過通訊軟件對話。本報5月曾報道，K小姐父親10年前患鼻咽癌，電療後遺症令他神經受損，無法吞嚥需插胃喉，雙手亦不能活動無法自理。其間因呼吸困難切氣管置入氣切管維持呼吸而無法說話，已於瑪麗醫院臥牀3年半。

今年1月醫院禁止探訪，K小姐及母親只能透過視像與父親相見。她說，今年2至3月醫管局未有任何探訪安排，只能靠醫護協助與父視像通話。經多番爭取，加上醫管局5月宣布恢復特別探訪安排，6月起每周可視像探訪父親兩次，每次探訪K小姐均親到病房外，隔着玻璃與父見面，「我會在病房外企足一小時，起碼讓他知道我在這裏」。

醫管局上周宣布放寬探訪安排，K小姐父親的病房未有放寬。她說，醫護解釋其父靠呼吸機，因新冠病毒由空氣傳播，憂增感染風險。逾9個月未與父親親身接觸，K小姐哽咽說很想照顧他，憶述他喜歡被按摩、梳頭等，「安排好無人性，為了讓一些人不要生病，要犧牲生病的人」。她說每次與父對話時均會着他自評狀况，若滿分10分，大半年間已由5跌至3分。她盼盡快恢復面對面探訪，以便照顧。

彭鴻昌認為，特區政府及醫管局一直傾向以「科學為本」的準則評估探訪安排，惟將家屬及病人被探訪需要放在較輕位置。他認為現時疫情回落，社會正趨向復常，醫管局有空間再放寬探訪安排。

醫局：理解家屬訴求

須平衡留院病人風險

醫管局表示，理解病人和家屬希望公立醫院進一步放寬探病安排的訴求，但須平衡新的探病安排對留院病人可能帶來的感染風險，稱公院分階段調整探病安排風險為本，為保護感染風險較高的病人，盼家屬理解。被問到有否放寬探訪安排的路線圖，局方稱會繼續監察疫情最新發展及更新探病安排後醫院的運作，可行下會探討。

（新冠疫情）