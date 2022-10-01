5歲童疫苗通昨適用 親子餐廳稱失逾百預約 有人攜子趕打針 有人稱寧願離港

疫苗通要求5至11歲兒童至少接種一劑新冠疫苗，如首針已滿3個月則須打兩針。昨午3時許在維園泳池，不少家長將子女的疫苗通儲存在個人「安心出行」應用程式，供泳池職員「反掃」檢查後才獲准入場。

家長稱原擔心副作用

不忍兒子課後留家終帶打針

家長陳小姐昨帶8歲兒子到泳池參加泳班，她稱兒子一周參加游泳、跆拳道等4班興趣班，上課地點多為公眾體育處所，原擔心副作用不欲兒子打針，但不忍心愛游泳的兒子課後只能留家，故趕在死線前兩日帶兒子打針，嘆「少少被迫」。

同樣擔心副作用的李先生昨帶孫女到泳池，對於兩個月後孫女便滿5歲，他說一家已有共識不安排孫女打針，如政策持續或收緊，可能安排小朋友離港，「外國唔使疫苗通，亦無逼小朋友打針，留喺香港要逼佢打，不如走啦。」

位於北角的KidsKiss親子餐廳昨傍晚有小量家長帶子女用膳，市場部主任何家欣表示，當局公布疫苗通後未來兩月累計過百家長取消預約，昨為周五本應全場爆滿，但入座率僅七成，大部分為5歲以下小童。何表示，至少三至四成生意「永久流失」。本報在灣仔發現有家長未主動展示已打針子女的疫苗通，惟無職員檢查。

童權會引述教師意見

倡准學童快測代替

兒童權利委員會執行幹事黃惠玉昨在now新聞台《時事全方位》表示，至今收到約2000家長信息查詢疫苗通，建議政府設個人化諮詢熱線，釋除家長疑慮。她稱，疫苗通影響社福機構及學校安排課外活動，未打針學生只能留校，有教師及社工反映指做法違背教育原意，倡當局考慮容許學生快測取代，准入處所。

明報記者

（新冠疫情）