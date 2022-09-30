黃碼3日不知登入系統方法 無法上載快測 已轉藍碼者稱醫學監測指示不清

因公幹到訪馬來西亞、印尼及美國逾兩月的吳先生周一乘搭「0+3」生效後首班客機抵港，其「安心出行」程式昨早9時準時轉為「藍碼」。吳稱此前因持「黃碼」無法進入表列處所，基本上只來往住所及公司，「3日可以，如果是30日會有影響」。吳又說，鄰近其居所的核酸檢測採樣中心需乘車才到達，「一來一回都用了半小時多」。

以為醫學監測系統要強制登記

吳先生最不滿是衛生署向抵港者發出的文件內容不夠清晰。他向本報提供衛生署發給他的「從海外地區或台灣抵港人士須知」提到，抵港人士可於抵港翌日早上登入「2019冠狀病毒病電子醫學監察系統」，每日更新個人聯絡資料及上載快測結果等資料。吳一直誤以為系統登記快測資料等屬强制，惟過去3日一直無法登入。

通知書有二維碼 無說明用途

至昨晚9時許，吳與記者溝通期間，發覺自己誤解該網上系統所需資料，他以為「醫學監察通知書參考編號」一欄是輸入登機抵港時所獲的綠色健康申報二維碼。他昨晚方發現衛生署向其發出的「醫學監察通知書」上有一個二維碼，位處文件的右下角，形容編號相當簡單，「沒想過」可用於登入系統。通知書上並無說明二維碼的用途。

吳先生表示，自周一抵港僅收到一張文件，教導抵港者下載「醫學監察通知書」，其後再無職員向他講解未來7日的醫學監測安排，對此感無奈。他認為或因「0+3」安排剛實施，對當局有些疏漏「可以接受」。

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