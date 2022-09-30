「0+3」實施4天 入境者未見大增 盧寵茂：若無新毒株 入境不收緊

梁子超：港易感染人口已減

本港昨日新公布4269宗新冠個案，4024宗屬本地感染。「0+3」周一實施以來，輸入個案連續3日上升，由實施首日前一天（周日）的188宗，增至昨日公布的245宗；其中於抵港第一至三日檢測陽性佔當日輸入個案的比率，過去3天介乎約16%至32%。入境人數方面，自周一起維持每天4500至5500人入境，未見明顯增幅。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，雖然近日本地感染數字微升，但七天平均數仍較上周下降38%，Omicron BA.4及BA.5個案亦較上周下跌，顯示本港容易感染人口已降低，認為現時應盡快放寬社交距離措施及入境限制。

盧寵茂昨日接受彭博社訪問時，多次被問及何時進一步放寬入境限制，他回應稱現時放寬措施的速度較外界預期快，未來放寬與否仍需看數據，強調「如今日可以放寬，便不會留待明日（If it's possible today, I won't wait till tomorrow）」，未有交代時間表。被問到是否必定會放寬入境限制、措施不會倒退，他說除非有新變異病毒株出現，否則不會收緊。

談逆隔離 盧：研深圳灣以外過境

至於與內地「逆隔離」，盧寵茂形容兩地商討不是「談判（negotiation）」，而是「合作（collaboration）」令更多人可前往內地，強調必須遵從內地目前「7+3」檢疫要求，亦要考慮員工閉環等安排。他又透露正考慮使用深圳灣以外的口岸，讓在港完成「逆隔離」的人過境。

本地疫情方面，聯合醫院矯形及創傷外科繼早前8名醫生染疫後，昨再發現多6名醫生檢測陽性。醫管局稱，相關部門緊急服務維持正常，小部分非緊急服務會調整，將軍澳醫院矯形及創傷科會支援。

明報記者

（新冠疫情）