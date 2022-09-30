疫苗通今起5歲適用 5萬童一針未打 楊何蓓茵：被拒入處所者料非大量

指針後面肌無力「非常個別」

現時3至11歲兒童首針接種率約85%，兩針逾70%，3歲以下首針接種率僅約16.9%，楊何蓓茵表示後者仍有很大提升空間，雖然疫苗通未降至3歲以下，但局方會繼續透過學校及網上宣傳等途徑接觸家長，呼籲他們盡快帶子女打針。

對於兩名兩歲幼童打科興後出現面部肌肉無力，港大兒童及青少年科臨牀名譽副教授關日華昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，個案是否與疫苗接種有關仍需調查，面部肌肉無力嚴重時，病人面部表情會不對稱、眼瞼活動、說話、吞口水及進食等亦可能受影響，惟程度不及面癱或貝爾氏麻痹症般嚴重，建議家長不用太擔心，相信有關個案可自然康復；而即使是面癱，透過物理治療或電擊治療亦可完全康復。

衛生署另接報一名9歲男童和一名15歲青少年，分別在接種科興及復必泰後兩日內胸痛，疑有心肌炎或心包炎。關日華稱需調查原因，指感染其他病毒亦有可能引致心肌炎，而醫管局去年7月起有小組跟進青少年打針後疑心肌炎個案，目前所有個案已康復，亦無長期後遺症。

醫衛局昨晚發稿稱，持有個別涉嫌未按照衛生署指引為病人恰當診症並濫發豁免證明書的私家醫生所簽發的豁免證明書者，若想繼續取得醫學豁免，可按需要諮詢其他私家醫生，包括到醫管局轄下普通科門診診所，由公營醫療系統醫生按病人臨牀身體狀况，確定是否可繼續獲豁免。

另外，香港賽馬會昨公布透過其慈善信託基金撥逾1億元推出「賽馬會長新冠復康計劃」，為新冠復康者提供復康支援，服務於本月分階段推出，其中社區及院舍支援服務將各設為期一年先導計劃，為弱勢社群及院友提供為期12周的復康護理，料約4萬人受惠。

（新冠疫情）