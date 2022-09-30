星已辦兩峰會 梁子超促0+0

星兩峰會卡士稍遜港

新加坡剛舉辦兩個大型峰會，但出席級數稍遜本港。首先是周一舉行的福布斯全球行政總裁論壇，講者包括印度首富阿達尼（Gautam Adani）、富蘭克林鄧普頓總裁Jenny Johnson、WeLab創辦人龍沛智等，有逾400人參與。同日，一個智庫在新加坡舉辦論壇，講者包括英國外相祁湛明（James Cleverly）、美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns），部分大型銀行及企業則多派亞太區高層出席。本港方面，金管局首席投資官陳兆倫、港交所前行政總裁李小加等也有擔任智庫的講者。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，本港應在國慶日後盡快實施「0+0」，他認同現時須盡快復常，「就算去到冬天有不能預測的情况出現，都會容易點去應對」。他稱不論本港需否舉行盛事，特區政府都應盡快放寬檢疫安排及社交距離措施，因以疫情角度而言，現時疫情已回落，未有新的變種病毒輸入，他認為可趁此期間放寬社交距離措施及入境政策，觀察本港的群體免疫及混合免疫的情况能否控制疫情反彈。

七欖禁食 欖總盼政府檢視

此外，國際金融領袖投資峰會將設宴會安排，同月舉行國際七人欖球賽則暫定球場範圍內「准飲不准食」。本報昨向欖總行政總裁麥偉彬查詢最新進展，他稱暫時安排未變，期望政府未來數周可重新檢視安排。