金融巨頭來港峰會 0+3下擬設宴 11月舉行200人出席 行會成員：屆時0＋0未必無機會

金管局總裁余偉文在金管局《匯思》撰文，稱100多間全球金融機構主要負責人將會來港，當中超過30家機構由集團董事長或行政總裁代表。余感謝與會者一直支持香港，並說他們大多數只能在港短暫逗留，「應提供合理的配套」，認為新一輪放寬防疫措施有基礎方便他們來港。

首晚M+晚宴 翌日會議午飯

根據議程，峰會於11月1日至2日舉行，嘉賓首日晚上將到M+用膳，第二日在中環四季酒店峰會後，有午飯時段，暫未知是否安排酒店內一同用膳。外電報道，峰會首日將閉門會議，但未列入金管局議程。根據目前防疫守則，酒店宴會人數上限是120人，較約200名嘉賓為少。

政府：按防疫要求確保成功舉行

本報昨向政府及金管局查詢防疫安排，包括峰會及用膳環節有否獲豁免。政府發言人統一回覆稱，金管局會按政府相關防疫要求落實適切的安排，確保峰會成功舉行。

本報向將出席會議的部分金融機構查詢，若本港入境檢疫限制維持0+3，高層是否如期來港。匯豐發言人回覆，稱行政總裁祈耀年來港除出席峰會，還會與客戶和同事見面，及出席香港國際七人欖球賽。

證監會前主席梁定邦表示，對香港而言，峰會是抗疫兩年以來首場大型活動，預示本港「一切如常」步向復常，屆時也是中共二十大後，可讓國際財金界一同探視日後方向。他又說，今次是不少國際金融界領袖兩年多來親身來港，相信峰會前後，他們都出席會議及參觀本地分行運作。

行會成員陳清霞表示，政府非常明白疫情對經濟影響，認為實施措施要循序漸進，認為如0＋3後確診數字及對醫療系統壓力未大增，綜合考慮後峰會時推行0＋0「未必無機會」。她強調，政府取消酒店檢疫已屬踏出一大步，呼籲各方求同存異，支持0+3及後續觀察，實現逐步開放、全面聯通世界。

立法會議員陳振英說，最理想的是放寬至0＋0，若中間數據有起伏，仍希望金融峰會或同月的金融科技周，政府都可提供特殊待遇，令賓客可正常社交或與客戶聯誼。他說，來港金融高層不止為金融，也有助對外宣傳香港，故來港時的限制愈少，宣傳效果愈好，希望外界不要以「有色眼鏡」看待任何豁免安排。

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