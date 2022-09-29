兩宗2歲童打科興後面肌無力

另兩童打復必泰、科興後疑心肌炎或心包炎

截至本周日（25日），衛生署過去一周接獲25宗涉曾接種新冠疫苗者的異常事件報告，其中一名兩歲男童及一名兩歲女童打科興後面部肌肉無力；另有兩宗打針後疑現心肌炎或心包炎報告，涉一名9歲男童及一名15歲少年，二人分別於接種科興及復必泰後兩日內胸痛。4人均情况穩定。

翻查資料，衛生署於6月1日至7月31日，除涉住院治療及死亡的報告，在接種科興後出現異常事件的57宗報告中，有5人面部無力；接種復必泰疫苗後的88宗異常事件報告，則有6人面部無力。

關日華：新聞稿非稱面癱 料不嚴重

關日華向本報表示，上述數字反映接種新冠疫苗後出現面部肌肉無力的情况不多，而流感等不同疫苗亦會有同樣免疫反應，按其臨牀經驗，面部無力者普遍可完全康復。關補充，醫管局負責監察個案的小組尚未接獲有關個案，將與衛生署密切跟進；又說新聞稿稱兩童「面部肌肉無力」而非「面癱」，相信非嚴重個案。

關另指有多種原因可誘發胸痛，故需檢視患者的心電圖、心臟酵素等，方能判斷其餘兩宗個案是否真正屬心肌炎或心包炎。他補充，為減低心肌炎風險，港府已將首兩針復必泰接種相隔時間拉長至8周或以上，提醒兒童接種疫苗後的兩周內避免劇烈運動。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，暫未掌握上述個案資料，估計面部無力與大腦功能無關，對成長、吞嚥不會造成問題。劉表示，打針後若出現上述情况，普遍可自我復元，若在發病後兩三日內求醫，亦可大大加快復元速度，重申及時診斷、治療將有良好康復進程。

（新冠疫情）