香港快運來季增8萬機位往返日泰星 旅界料供應緊暫難加團

楊潤雄：旅客來港意欲上升否待觀察 國泰下月加開200對 多亞洲線

國泰航空昨回覆本報查詢，稱將於10月加開約200對客運航班，主要前往大阪、首爾、曼谷、吉隆坡及馬尼拉等亞洲航點；長途航點則前往溫哥華、悉尼及墨爾本等地。國泰又指因應日本放寬旅遊限制，將於11月1日起恢復每日往返東京羽田航班；12月1日起提供每周4班往返北海道札幌航班。香港快運亦稱，計劃10至12月額外提供逾8萬個機位往返東京、大阪、福岡、曼谷和新加坡。

至於同樣有往返本港及日本航班的香港航空，日前已宣布下月16日起往大阪航班將增至每日一班、東京成田則每周兩班；香港往沖繩及札幌航班，則在11月2日起提供每周3班。

日本團以外情况較差 旅界稱仍嚴峻

縱橫遊常務董事袁振寧向本報表示，該公司下月日本團已有九成售出，未知航班公司加開機位能否令旅行社受惠，但不感樂觀，「仍在追問航空公司，但相信航空公司傾向在網站直接銷售，多於預留機票予旅社出售自由行或旅行團產品」。他說由於供求緊張，航空公司預留的機位量比疫情前少，「以往有一至三成分配給旅行社，這個比例現時有一些改變，不夠一成」，期望在稍後供求關係紓緩後，可獲分配更多機位作組團用。

東瀛遊執行董事禤國全亦稱，了解各航空公司將會加開航班，暫未知具體數量，盼有助之後加開新團。他又指現時外遊報團集中以日本為主，其他路線情况較差，業界並非每間旅行社主力做日本線，形容旅業現時仍嚴峻，復蘇路漫長。

楊潤雄昨回應傳媒提問時稱，「0+3」安排下，可見社會經濟活動逐步開放，理解當中會有挑戰，包括各行業是否即時有相應人手配合，但相信防疫措施逐步放鬆下，人手安排可逐步適應。他同意「0+3」與「0+0」有分別，但首要考慮仍是「防疫抗疫」，做好相關工作才有條件進一步開放，而政府已與旅發局商討向外推廣來港旅遊。

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