業界料罐頭短期難減價

人幣倘續跌半年 中小企競爭力料大增

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為，人民幣貶值，可令在內地設有生產線的本地中小企受惠，其商會會員中有七成廠商的貨品出口到美國，及有部分出口至歐洲的貨品都以美元結算，在現時美元強勢下，大部分廠商可從中獲利。但劉指若人民幣跌勢只維持短時間，對廠商沒有幫助，倘情况持續6個月，當每百港元兌人民幣可由現時92元升至96元甚至98元，則可大大提升中小企競爭力。

港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉本良認為，料需待一至兩個月，人民幣貶值的影響才慢慢浮現。他解釋，一些製造罐頭如午餐肉的生產商訂購原材料，大多需於3個月至半年前訂貨，而豬肉更需一年前預訂，若人民幣跌勢只屬短期，對生產商沒太大幫助。

葉又稱，自新冠疫情爆發以來，陸港貨車無法跨省市，其公司改以海路運輸罐頭，支出較疫前一度貴3倍，雖然現時運輸成本下跌，但預期未來進口罐頭價格除視乎貨幣匯率，亦受運輸、通脹及環球局勢等影響。

叙福樓集團主席黃傑龍說，本地餐飲業定價受多個因素影響，人民幣下跌未必令來貨價便宜一點，因供應商不會因短期外匯波幅而加價或減價。