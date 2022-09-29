人幣14年低 京警告賭貶值必輸 兌美元失守7.22 分析料年內7.3人行便「出手」

人幣離岸價有紀錄新低 港元今年升逾14%

有分析稱，由於年底前美聯儲料仍有兩次加息，美元持續走高，人民幣尚有貶值空間，料將會觸及7.3水平，屆時人民銀行會「出手」穩住匯價。

在岸人民幣兌美元昨最多跌745點（1元等於1萬點子），見7.2506水平，見逾14年新低。離岸人民幣低見7.2674，跌880點子。截至晚上10時，離岸人民幣回升至7.2水平。昨日人民幣中間價亦貶值385點子，跌至28個月低位。港元兌人民幣亦由今年初的0.8元人民幣，升至昨天的0.917元人民幣，升約14.6%。

外匯自律會議 要求報價行維護中間價

全國外匯市場自律機制電視會議指出，參考跟一籃子貨幣匯價的人民幣匯率指數（CFETS）跟2021年底基本持平，僅對美元匯率有所貶值，但貶值幅度僅為同期美元升值幅度的一半，而人民幣對歐元、英鎊、日圓有明顯升值。會議強調，人民幣匯率保持基本穩定，經濟持續恢復，物價水平穩定，貿易順差亦有望保持高位，現行外匯市場運作總體上是規範有序的。

不過，會議提及有少數企業「炒匯」、金融機構違規操作等現象，當局應引導和糾偏，又指出雙向浮動是常態，並強調賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸。會議亦要求報價行要維護人民幣匯率中間價的權威性。

路透引消息：當局敦促銀行引入逆周期因子

路透社引述消息報道，中央正要求中間價報價行恢復兩年前放棄的人民幣定價工具，試圖引導和捍衛迅速走弱的匯價，恢復和加強人民幣雙向浮動性質；當局正在敦促銀行在每日匯率定價中，引入逆周期因子，涉及14家全國外匯市場自律機制下的參與銀行。

上海商業銀行財資研究部主管林俊泓稱，由於美匯升幅未到盡頭，隨着息差擴闊，人幣可能再貶至7.3水平，惟幅度有限，人行將推出更多措施穩住匯價，如逆周期因子等。他又指出，中間價的權威性毋須質疑，報價未曾脫離每日跟中間價上下限2%的波幅；近日中間價貶值符合市場供求，若定價偏離太遠，匯市活動大減或只有單邊活動並不是人行樂見；現時人幣匯市未如2005年匯率制度改革前出現資金外逃，人行正允許有序貶值。

獨立外匯商品分析師盧楚仁說，料人行於人幣破7.3後便會「出招」阻止炒家炒賣；由於內地經濟走下坡，其他貨幣匯率均下跌，人民幣過強會影響出口及內地競爭力；現時人行是在「開綠燈」，容許人幣適當地貶值。他認為人行或會收緊銀根，發行一些票據，以減低貶值幅度。

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