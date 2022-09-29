研究：中醫治後遺 咳嗽氣喘乏力三成「斷尾」

醫管局前年4月推出「中醫門診特別診療服務」（下稱「服務」），至今服務逾6萬名新冠康復者。研究團隊在1390名服務參加者中招募150人接受研究，主要屬51至70歲年齡層，研究並無設立對照組。研究結果今年8月刊於國際學術期刊Chinese Medicine，醫管局形容，研究屬本港首項於國際學術期刊發表的中醫新冠康復診療臨牀研究。

研究發現，中醫治療有助改善多種新冠後遺症，出現咳嗽、氣喘和乏力的康復者，分別約有三成獲根治；而按中醫證型劃分，有8%康復者原屬「平和質」，即健康體質，經半年中醫藥治療，相關比例增至16%，即仍有84％人未達健康體質。

香港浸會大學協理副校長卞兆祥稱，「6分鐘步行測試」結果顯示，近九成半研究參加者肺功能原比同齡者差，接受6個月中醫藥治療後，達標比例由5%稍升至15%，仍有約八成半未達標。

卞補充，研究反映中醫藥可改善新冠後遺病徵、肺功能及個人體質，惟相關測試只屬部分康復指標。他形容中醫藥對治療新冠康復者成效「整體嚟講都係幾好」。

（新冠疫情）