0+3抵港陽性率2% 梁栢賢：無增醫療負擔應0+0

醫局放寬 低風險病人可日日探

另外，醫管局昨日公布，因應本地疫情發展，明日（30日）起將放寬26間公立醫院的非急症病房及部門的探訪安排。現時「特別探訪安排」下，每名病人每周只能安排一至兩次、各1小時探訪，其間訪客不可換人。新安排下，60歲以下、60歲或以上並已打最少兩針新冠疫苗、曾染疫並已打最少一針的病人屬「感染風險較低」，每天有一次、1小時探訪，其間可換人。感染風險較高的病人，每星期可獲安排兩次、各1小時探訪。因應病房情况，兩類病人同一時間均可有最多兩名已登記訪客入病房探訪。

據了解，局方調整探訪安排時已評估風險，由於仍有約17%留院病人未完成接種，未能即時放寬至疫前水平。

本港昨日公布新增3911宗新冠個案，208宗屬輸入個案。輸入個案中，有136人在機場採集的樣本檢測陽性，翻查紀錄，周二（27日）有5549人經機場抵港，即陽性率維持約2%。

醫衛局長盧寵茂日前受訪時稱，相比約1%的社區檢測陽性比例，入境旅客陽性比例約3%，風險較高，另關注外國有不少新變種病毒，形容「0+3」已是平衡抗疫風險及經濟動力的最好方案。

梁栢賢昨於facebook發文稱，理解港府需循序漸進放寬相關措施，惟本港混合群體免疫屏障已趨鞏固，且他相信大部分輸入個案屬無症狀或輕症，極少人需入院治療，對醫療負擔影響有限，建議若無加重醫療負擔等，應盡早放寬安排。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，輸入個案現維持在低水平、公立醫院留醫的新冠患者人數亦連日下跌，昨日公布有1850新冠患者正留醫，直言輸入個案不會對醫療系統構成負擔，「無謂爭論幾多輕、重症」。梁又指，入境人士抵港後須做多次檢測，陽性率比社區檢測高屬必然，形容「兩種看法都有問題」，認為若輸入個案陽性率無大幅攀升，進入社區後不會造成大爆發，現應進一步放寬入境限制。

（新冠疫情）