衛署禁7私醫為民接種 停資助計劃 林志釉：有病人領免針紙後警上門查

衛生署昨日稱，已即時停止相關醫生透過醫健通（資助）系統簽發疫苗接種醫學豁免證明書的資格，並停止相關醫生參與新冠疫苗接種計劃的資格，正收回已向其發放的疫苗，指他們不能繼續為市民接種。同時衛生署亦停止相關醫生在署方其他資助計劃（例如長者醫療券）下的資格。

林：疫苗過敏診所排期至2028

林志釉向本報表示，一名因身體狀况不宜接種疫苗的病人向他透露，曾到其中一間涉事診所領取免針紙，後來因診所有該病人的病歷，事後有警方到他的住所調查，情緒因而受影響，又擔憂再難申請免針紙。林表示，領取免針紙本已不易，不少醫生怕惹麻煩拒發，政府疫苗過敏診所預約亦要排期至2028年，大量病人流向某部分願簽發免針紙的醫生，相信當中不乏有確切需要的病人。

林質疑政府拘捕醫生的理據，「是否因純粹懷疑？又或者醫生開得多免針紙就等於濫發？」他認為政府應給市民更多時間，尋找願意簽發免針紙的醫生或做接種前檢查。他認為，警方拘捕懷疑濫發免針紙的醫生，或令其他醫生擔心有麻煩，令市民更難領取。

患神經系統疾病的施小姐（化名）表示，曾接種兩劑新冠疫苗，接種後曾感胸口不適，目前已到期打第三針，有醫生建議她勿打針。她表示現行指引下，其疾病料難成為免接種理由，加上拘捕事件，領取免針紙的可能更低，感到無助。黃先生（化名）則認為，人應有權選擇不接種，他今年7月曾到其中一名被捕醫生的診所領取免針紙，原於11月到期，現提早至下月，他說暫不會再領免針紙，亦不會打針，料對生活將有影響，找兼職亦不會找要打針的工作，自言曾因而拒絕教師招聘。

楊協和倡政府延長緩衝期

香港西醫工會會長梁漢輝在港台節目指出，政府現時設兩周「緩衝期」，足以供有需要病人尋找醫生處方免針紙，又認為涉事醫生處方的免針紙中，只有少於10%有需要，不認為政府針對醫生行業。醫學會副會長楊協和在商台節目表示，預約醫生看診需時，現時兩周緩衝期較短，希望當局延長。

明報記者

（新冠疫情）