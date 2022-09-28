相鄰微電子中心明年啟用 回收紙廠被指環境不配合

【明報專訊】本港3個分別位於元朗、將軍澳及大埔的工業邨，於去年獲香港科技園重新定位為「創新園」，以推動先進製造、微電子及醫療科技等高潛力行業的發展，配合「再工業化」方向，其中佔地67公頃的元朗創新園，重點項目為微電子中心。據了解，科技園公司因微電子中心明年要啟用，位置相鄰的回收紙廠與環境不配合，故要求紙廠搬走。關注團體回應指「喵坊」用地並非屬微電子中心範圍，即使擔心喵坊會影響中心環境，亦可以科技解決有關問題。
翻查科技園網頁，元朗微電子中心擁有無塵車間和化學品特別處理設施，並支持新一代微電子產品的開發和試產。同時根據公開資料，喵坊靠近但並非在微電子中心的興建範圍，周邊亦設有藥廠及機器工程等公司。
陳劍青：污染問題可科技解決
本土研究社成員陳劍青認為，坊間有意見提出喵坊作為回收廠，會對微電子中心造成空氣污染，但認為有關問題可以科技解決，不應成為喵坊不獲續租的理據。他指科技園公司作為本港最大工業用地的地主，有相應責任及角色為喵坊這類回收公司提供用地，質疑為何「連萬多呎空間都找不到給喵坊」。
創科署：科技園會謹慎規劃創新園用地
創新科技署發言人回覆稱，香港科技園公司為法定機構，按照其發展方向及審慎商業原則處理業務，包括土地招標和租約事宜；科技園會謹慎規劃創新園用地，選出合適承批人及租戶進駐3個創新園，配合以創科驅動再工業化的發展方向。