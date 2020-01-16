科技園：未能允兩三年寬限 喵坊：不接受數月 葉文琪稱倘租期至年底 最快周六停收紙包盒

環署：2025年有另一紙漿廠可回收

環團：真空期足令市民棄習慣

綠惜地球環境事務總監朱漢強稱，若喵坊最終結業，將嚴重打擊市民回收信心。他稱市民已建立清洗紙包飲品盒及再回收習慣，加上明年實施垃圾徵費，料屆時回收量將增加，若喵坊停產，難免令人進一步質疑「為何紙包飲品盒就沒得回收」。他續說，即使環保署指2025年將另有廠商做回收，其間兩年多的真空期已足以令市民捨棄回收習慣。他認為，環保署應主動承擔環保產業，並主動與地政總署商討提供更多短租用地予喵坊。

科技園：提「超自身能力」協助 仲可以做咩

香港科技園公司昨開記者會，行政總裁黃克強表示需尊重合約精神，喵坊合約期已延一年至今年尾，無法延長租期兩至三年，並稱由始至終盡力幫助喵坊，及提供超越自身能力的協助，反問「咁我哋仲可以做啲咩呢」，並說感到非常委屈。該公司再工業化高級總監姚慶良稱元朗創新園已有下一步發展計劃，但未有透露細節。他又稱，創新園租置率約93%，餘下用地已有其他計劃發展，而且在「再工業化」政策下，園方不會再隨便租出用地，只會長租用地予優質項目或自行發展。

喵坊料覓地置新廠房需時3年

喵坊聯合創辦人葉文琪昨午即開記者會回應，指將不會接受科技園僅延長數月寬免期，又稱「如果係咁，睇唔到繼續會面有咩意義」。他補充，若最終租期維持至年底，將提早3個月，即10月起停收紙包飲品盒。葉又說，由於工廠對用地有一定要求，包括確保龐大電力供應等，故本港具備相應條件用地不多，當初亦花了一年才找到科學園用地，至今尚未尋覓到新合適選址。他續說，目前團隊正致力微型化工廠，減低用地需求，預計重新覓地及設置新廠房需時約3年，料若最終結業，本港紙飲品回收業將會真空數年，屆時或難以再培養市民回收紙包飲品盒的習慣。

環保署回應稱會繼續與科技園公司聯絡，期望雙方可在租務問題上有進展。該署又稱，得悉回收廠負責人認為現時可供公開招標的短期租約用地都不適合，將繼續與回收廠保持聯絡，一有其他合適用地，會適時提供資料供考慮。