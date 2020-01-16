科技園：未能允兩三年寬限 喵坊：不接受數月 葉文琪稱倘租期至年底 最快周六停收紙包盒

【明報專訊】本港唯一回收紙包飲品盒機構「喵坊Mil Mill」位於元朗創新園（前稱工業邨）的廠房租約年底屆滿，科技園公司昨日指未能答應回收廠將遷出寬限期延長至兩至三年的要求；喵坊則明言，若科技園公司僅寬免數個月租期，將不會接受。喵坊稱，若租期維持年底屆滿，料最快周六（10月1日）起停收紙包飲品盒；由於其廠逾半紙包飲品盒來自「綠在區區」回收便利點，換言之屆時各回收點或要停收紙包飲品盒。環保署回應稱，一直物色更多經營者加入提供紙包飲品盒回收服務，並已經公開招標，於4月批出屯門環保園地段租約興建另一紙漿生產設施，預計可於2025年開始運作。
環署：2025年有另一紙漿廠可回收
環團：真空期足令市民棄習慣
綠惜地球環境事務總監朱漢強稱，若喵坊最終結業，將嚴重打擊市民回收信心。他稱市民已建立清洗紙包飲品盒及再回收習慣，加上明年實施垃圾徵費，料屆時回收量將增加，若喵坊停產，難免令人進一步質疑「為何紙包飲品盒就沒得回收」。他續說，即使環保署指2025年將另有廠商做回收，其間兩年多的真空期已足以令市民捨棄回收習慣。他認為，環保署應主動承擔環保產業，並主動與地政總署商討提供更多短租用地予喵坊。
科技園：提「超自身能力」協助 仲可以做咩
香港科技園公司昨開記者會，行政總裁黃克強表示需尊重合約精神，喵坊合約期已延一年至今年尾，無法延長租期兩至三年，並稱由始至終盡力幫助喵坊，及提供超越自身能力的協助，反問「咁我哋仲可以做啲咩呢」，並說感到非常委屈。該公司再工業化高級總監姚慶良稱元朗創新園已有下一步發展計劃，但未有透露細節。他又稱，創新園租置率約93%，餘下用地已有其他計劃發展，而且在「再工業化」政策下，園方不會再隨便租出用地，只會長租用地予優質項目或自行發展。
喵坊料覓地置新廠房需時3年
喵坊聯合創辦人葉文琪昨午即開記者會回應，指將不會接受科技園僅延長數月寬免期，又稱「如果係咁，睇唔到繼續會面有咩意義」。他補充，若最終租期維持至年底，將提早3個月，即10月起停收紙包飲品盒。葉又說，由於工廠對用地有一定要求，包括確保龐大電力供應等，故本港具備相應條件用地不多，當初亦花了一年才找到科學園用地，至今尚未尋覓到新合適選址。他續說，目前團隊正致力微型化工廠，減低用地需求，預計重新覓地及設置新廠房需時約3年，料若最終結業，本港紙飲品回收業將會真空數年，屆時或難以再培養市民回收紙包飲品盒的習慣。
環保署回應稱會繼續與科技園公司聯絡，期望雙方可在租務問題上有進展。該署又稱，得悉回收廠負責人認為現時可供公開招標的短期租約用地都不適合，將繼續與回收廠保持聯絡，一有其他合適用地，會適時提供資料供考慮。
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