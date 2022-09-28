被告未獲保險金 「積極」協同自殺可控誤殺

過往有協議自殺未遂案件被控誤殺罪，翻查資料，有車神之稱的「盲亨」詹昌盛的女兒，與男友於2016年跳海，最終其男友生還，他承認誤殺罪判囚4年。均為大律師的陸偉雄和蘇俊文表示，以本案的協助自殺罪起訴案例較少見。

根據《侵害人身罪條例》，協同自殺罪最高可囚14年。陸偉雄指出，協議自殺時參與程度較低者，可被控協同自殺罪；如有人協議自殺時積極參與，可被控誤殺罪，最高可判終身監禁。他舉例，如有人提出自殺或主導計劃，牽涉親手推人落樓等情節，甚至為了從中獲得金錢利益，該人有可能被控誤殺罪。

另外，控方庭上透露涉事保險已終止，被告沒取得賠償。大律師蘇俊文稱，一般而言，基於受益人不能藉違法行為獲得利益的原則，協助自殺者不能獲得死者的保險金，同樣地，若受益人殺害投保人，受益人亦不能獲償。陸偉雄補充，假設投保人由其中一名受益人協助自殺，其他不涉案的受益人仍可取得賠償。