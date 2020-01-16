未隨代還債父母自殺 子認教唆囚５年半 父遺言着「留番喺度」 官：求情信沒提難過「令人心寒」

被告劉嘉維（現年43歲）於1990年從內地來港，中五畢業的他任職司機，之前沒有案底。他承認去年2月10日協助、教唆、慫使或促致父親劉紹斌（終年73歲）及母親許趣芳（終年66歲）自殺。庭上透露，死者保險已經終止，被告沒取得賠償。

辯方：真誠悔改 現讀神學

辯方求情時稱，被告沒有親人在港，他於2017年離婚，現時女友和其兒子不時探望還押中的被告。被告在求情信承認，欠債令他及家人壓力爆煲，他真誠悔改更生，目前信基督教及修讀神學，之後不會為香港治安增添麻煩。辯方又稱，被告認罪節省法庭時間；他失去雙親的傷痛伴隨餘生，無法彌補，他對案發後被捕還押、未能出席父母喪禮感難過，刑滿後會立即到墓前憑弔。

法官陳仲衡判刑時表示，被告沒勸阻父母自殺，諷刺的是父親死前對他說的話，反而救了被告一命。根據案情，被告引述母親赴死後，父親對他說「我哋兩個跳就得㗎喇，你好好哋留番喺度，你壓力會細好多，你好好生活落去」。被告其後稱因害怕和「唔夠膽」而沒跟隨自殺。

官：表現冷漠 惟不視為加刑因素

陳官續指出，被告父母均沒自殺傾向和情緒病，兩老稱擔憂身體病痛亦非求死主因，兩人因被告賭債而財政緊絀，感到絕望疲憊才決心尋死；被告明知父母賣樓、其母借錢替他還債，並受高利貸滋擾，但同時他亦是協議自殺其中一方；對於辯方指被告事後自責，然而他在求情信提到他被捕後向警方坦白交代案情，日後會改過守法，但「驚訝被告沒提及為父母身亡哀痛難過」，陳官認為他表現冷漠平和，令人心寒，但不會視之為加刑因素，考慮到失去兩人生命，終判囚5年半。

父母賣樓借錢代還債 3人同意跳樓

控方案情指出，被告因嗜賭於約9年間欠債50萬元，另向前僱主借款180萬元，父母曾出售自住物業替他還債，母親又為被告向他人借錢。自去年初，被告一家遭人致電追債。事發前兩日，被告父母說與其艱辛地還款過活，他們年老亦有心臟病及膝頭傷患，寧願結束生命及提議自殺，3人同意；母親稱他們「同生共死」。

翌日被告父母沒有上班，三人去飲茶和到山頂緬懷過去，並在港島共度最後晚餐及欣賞夜景，他們討論後決定跳樓；被告曾向同事透露意圖輕生。他們回家後於凌晨到天台，並通知親友將自殺，被告父母相繼墮下亡。被告在電話中向同事哭訴目擊事件及想報警；警方接到其同事報案後，在現場發現被告及其母的遺書，以及屬於其母約8萬港元及2000多元人民幣。

【案件編號：HCCC 30/22】

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