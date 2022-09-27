還押中託友刪上網紀錄 副學士妨礙司法藏爆炸品囚10月

官信無預謀 友人囚4月

被告為副學士鄺偉邦及學生黃俊燁（現均為21歲）。辯方稱，戒毒所報告顯示鄺沒毒癮，不宜判他入戒毒所。黃獲教師稱讚品性善良，在辯論比賽獲獎，黃希望重返香港專上學院繼續學業。黃在求情信形容本案是無妄之災，日後會小心行事，避免造成不必要誤會。

葉官指出，從感化令報告可見，黃稱沒有認真看待事件，他依然否認控罪。辯方庭上回應稱，感化官認為黃有真誠悔意，他當時未有深思熟慮，沒預料鄺提出的要求，亦未能意識討論嚴重，最終沒實際行動。

辯方：被告沒實際行動删除資料

葉官判刑時稱，黃堅持無意圖干犯罪行，明顯沒有真誠悔意。不過，在兩人對話之中，黃沒有充足時間考慮對方建議，兩人並非事前有預謀犯案，沒證據證明被告刪除帳號資料，警方調查不受影響，並能取得資料。就兩人同被裁定串謀妨礙司法公正罪成，判囚4個月。

至於鄺另藏有火棉和煙霧餅具有爆炸性質，葉官認為它們連同其他化學品存放室內倉庫，較案例嚴重。就鄺被裁定兩項管有爆炸品罪成，分別判囚6個月及4個月。葉官考慮到總刑期原則，將部分刑期同期執行，終判鄺就3罪監禁10個月。

【案件編號：DCCC 286/21】

（反修例風暴）