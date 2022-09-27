工程師認TG教造「打狗棍」襲警 判囚42月

區院暫委法官劉綺雲認為被告「鼓吹無底線襲擊警員」，隨時可傷及無辜，對警員及公眾安全構成嚴重潛在威脅，「極具殺傷力」，兩罪判囚42個月。

還押時積極進修 欲讀碩士

劉官總結辯方求情，提及被告許智傑（現年30歲）計劃今年至明年成為註冊工程師，還押期間積極修讀工程英語課程，並學習日語等外語，打算進修碩士課程。前上司、同事及朋友亦求情，稱被告向朋友伸出援手，熱心工作。

官：犯案時間長 武器或致命

構嚴重潛在威脅

劉官判刑時指出，被告轉發以不同方式襲警的信息，犯案時間相當長，明顯煽惑鼓吹他人使用暴力，嚴重危害公眾安全。其中製作低頻武器、用沙堵塞水炮車出入風位「焗死」警員等手法「相當可能使人致命」；而製作炸藥等過程危險，可能危害製作者以至身邊的人。

劉官續稱，雖然信息沒有鼓吹在特定的日子使用暴力，但在當時的社會氣氛下，對警員的安全構成嚴重潛在威脅。加上頻道有兩萬多名訂閱者，亦是公開頻道，加劇案情的潛在危險。

辯方曾求情指被告僅轉發信息，但劉官認為被告在信息中附上意見分析，亦發布連結邀請訂閱者報料，及與報料者討論，並非純粹轉發。劉官以5年為兩罪的量刑起點，因被告認罪、初犯、被捕後表現合作、自願提供密碼解鎖電話，還押時亦積極進修，酌情減刑至42個月。

頻道擁有人 案發期間逾2000條信息

控方案情指出，他是Telegram頻道「實用工程知識分享頻道」的擁有人及管理員。頻道在案發期間共發布2064條信息，圖文並茂提供製作或使用武器襲警等指引，包括將螺絲帽安裝在爬山杖上製作「打狗棍」；設置魚絲作「絆狗索」，待警察經過時被絆倒；提供格鬥攻略，分析人體最脆弱的位置攻擊等。

【案件編號：DCCC 1105/20】

（反修例風暴）