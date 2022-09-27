工程師七一刺警 認傷人暴動 女友瀏覽航班信息涉助離港 拒認妨礙司法

同案兩學生認暴動

4名被告依次為黃鈞華（現年26歲，下同）、羅玨琛（20歲）、周霈霖（21歲）和張芷程（27歲）。黃、羅、周承認暴動罪，羅、周各自承認拒捕罪及阻差辦公罪；黃、張均否認意圖妨礙司法公正罪，黃的控罪獲存檔法庭，張則會受審。

辯方提議為案發時年僅17歲的羅玨琛索取教導所報告，稱羅僅涉及取雪糕筒做路障，程度較輕微；控方則認為羅與黃涉及同一次暴動，黃以刀襲警的案情亦包括在內。法官姚勳智認為案情相當嚴重，不適宜取教導所報告。另外，受襲警員獲頒匿名令，傳媒不得披露其姓名、照片、住址等資料。

認罪3人承認案情指，前年7月1日下午3時許，約300名示威者在銅鑼灣一帶聚集，設置路障及叫喊「光時」等口號。4時許，警方開始沿高士威道掃蕩。警員目睹羅指示示威者逃跑，追捕羅並在皇仁書院外制服他，羅激烈掙扎，周試圖拉走羅，其他人亦包圍及襲擊該警員。其時黃突然衝前，以軍用摺刀插向該警員的左上臂，警員當場血流如注，放開羅並倒地，黃、羅、周三人即時逃走。

黃沿天后方向逃去，其間與其女友，即第四被告張芷程聯絡。警方事後在張的辦公室電腦，發現其Google瀏覽紀錄顯示，用戶在案發時多次搜尋航班、機管局等資料，亦曾瀏覽國泰航空網上訂票的網站。

刺警後逃亡 赴英航班上被捕

黃在當晚7時許，將一黑色袋丟入觀塘碼頭附近海中，袋內裝有涉案摺刀及案發時身穿衣物，其後再與女友聯絡。黃購買當晚出發前往倫敦的國泰航空機票後，在新蒲崗的餐廳與女友會合。兩人抵達機場後，黃獨自下車辦理登機，其後與Telegram一名為「白馬非馬」的用戶對話，對方表示「你應該上到機，但請向我確認」，黃回覆「上咗」。

「白馬非馬」亦在警車駛到黃的登機閘口外後通知他「popo上機呀」，着黃不要下機。黃最終被警員21911上機拘捕，身上搜出3.7萬港元及7.4萬歐元、瑞士法郎等外幣，和已過期的BN（O）文件影印本等。

受襲警員左肩肌肉撕裂，不能舉起左臂，獲批106天病假。他事發後10個月稱仍感疼痛，擔任文職工作，調職警察公共關係科。

【案件編號：DCCC 189、210、809/21】

明報記者

（反修例風暴）