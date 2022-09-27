辯方：引國安手令取資料舉證「不公」 官：只處理社團例罪

辯方指須證明何時成立 官：非關鍵

代表陳日君和何韻詩的資深大律師彭耀鴻表示，控罪元素之一是社團於成立後一個月無註冊或申請豁免註冊，故控方須證明社團於何時成立。嚴官聞言稱，控方指稱有人於2019年6月15日對外公開成立社團後，一直無註冊，故此傳票應屬「持續性控罪」。

代表吳靄儀的資深大律師何沛謙強調本案非持續性控罪。嚴官回應稱，根據案情，本案被告於2019年6月已公開表示612基金存在，但不是所有社團都像612基金般高調，若然不高調，那控方從何得知社團何時成立呢？故此嚴官認為成立日期並非關鍵，關鍵在於社團在成立後一個月有否註冊，稍後會讓辯方就此再作陳辭。

辯方指控方提政治理念與案無關官指相關：用此證明是社團

何沛謙續稱，控方開案陳辭以大篇幅提及社團帶有政治目的、理念等，均與本案無關。嚴官反駁稱，控方以此證明612基金是一個「社團」，與本案相關，反問「點解要將政治對等於壞嘅嘢？政治有機會係中性」，但本案不會探討政治對錯。

代表許寶強的資深大律師李志喜提到，控方早前向高院原訟庭申請提交物料令，國安法指定法官李運騰基於懷疑各被告干犯國安法而批出命令，惟控方將該些資料用作本案證據，對各被告非常不公。嚴官聞言稱「無諗過有呢個擔心」，強調本案僅處理612基金是否社團、各被告是否社團幹事、社團有否註冊，看不到控方有意「達至本案以外的其他目的」，着辯方毋須過分解讀。

（反修例風暴）