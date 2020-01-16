票控未註冊 控方指612基金收款2.7億 部分用於政治活動

6名被告依次為陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩、施城威，各被控一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」的傳票控罪，涉於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港作為「612人道支援基金」本地社團的幹事，沒有在指明限時內遵從香港法例第151章《社團條例》（5）（1）條的規定。

陳日君身體欠佳 官准間中離席

6名被告昨早先後步入法庭，其中現年90歲的陳日君持拐杖步行，步速緩慢，在庭上一度咳嗽。代表他的資深大律師彭耀鴻說，陳日君身體欠佳，間中或需離席，獲主任裁判官嚴舜儀批准。嚴官說，本案因她的身體問題而押後一周，或影響各法律代表的日程，理解有代表因另案而要暫時離席。

財政支援抗爭者 贊助出席海外會議

代表控方的署理副刑事檢控專員周天行在開案陳辭稱，2019年3月起有市民反對政府修訂《逃犯條例》，6月12日立法會展開修例草案二讀審議，大批示威者圍堵立法會，多人被捕。同月15日，吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩連同民陣召集人岑子杰召開記者會，宣布成立「反送中受傷被捕者人道支援基金」，協助受傷及被捕者。

同月28日，除施城威外的5名被告與「真普選聯盟有限公司」在一間律師樓簽署信託契約，當中指基金目標是為反修例抗爭者提供財政支援，包括法律及醫療費用，並贊助港人出席海外研討會及聯合國聽證會等。同年7月6日的記者會上，陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭宣布基金命名為「612人道支援基金」，另已委託「真普聯」作為基金託管人，以其戶口收款。

基金於2021年8月18日解散，同年10月31日終止營運，戶口存款涉2.7億元，部分用於政治活動；截至2021年10月6日，戶口結餘為744萬元。

指6被告積極參與營運 無遵註冊規定

控方指稱，首5名被告多次以信託人身分召開記者會、在遊行期間擺籌款街站等，向公眾宣揚基金的政治理念，其中於2020年1月1日的遊行中，吳靄儀及何秀蘭曾與遊行者一同高叫「五大訴求 缺一不可」，陳日君亦在街站手持籌款箱募捐。

此外，施城威於2019年8月註冊公司ET Aqua Consultancy，即612基金秘書處，由他任總幹事，負責基金日常管理、向各信託人匯報財政等，而秘書處曾聘用20名員工，支付薪金共222萬元。

控方表示6名被告分工合作，積極參與營運基金，而基金沒循《社團條例》提交註冊或豁免註冊申請，故此作為幹事的6人無遵從相關規定。控方又稱，本案原定審訊5天，5名控方證人當中只需傳召兩人。

【案件編號：WKS 4829-4834/22】

（反修例風暴）