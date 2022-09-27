洗錢案未審 官令充公星火7000萬 兩被捕人潛逃 警：存心為慈善捐獻 毋憂檢控

警：款項用作買保險找卡數等

一人控洗錢明年審

警方財富情報及調查科財富調查組警司鄒祥有在判令頒布後稱，該反修例籌款平台聲稱用作支持示威者，於2019年6月至11月籌得8000萬元，存入一間私人公司的銀行戶口，惟款項用途與其聲稱背道而馳，包括用作購買私人保險、繳交信用卡欠款等。同年12月，警方拘捕涉以平台洗黑錢的3男1女，稱款項主要投資保險，受益人為空殼公司負責人，不排除基金給報酬年輕人「出來活動」。

鄒表示，警方證實其中兩名被捕人分別於前年及去年潛逃，遂循《有組織及嚴重罪行條例》第8條申請沒收令並獲批准。是次聆訊由法官杜麗冰處理，涉及兩名潛逃者分別為報稱文員的吳挻愷（30歲）及人事經理王慕雄（52歲）。鄒說，另一名被捕人已被控洗黑錢罪。警方回覆稱，被控洗黑錢20歲余姓男子的案件將於明年9月在區院開審。翻查報道，余被指洗黑錢逾63萬元。餘下一名被捕人則仍在接受調查。

鄒祥有說，若市民誠然存心為了慈善捐獻，相信不會引致法律責任，毋須太擔心遭檢控。他說坊間有眾籌利用市民善心募捐，其聲稱用途與實際不同，或干犯欺詐或洗黑錢。警方回覆稱，就財富情報及調查科而言，是次為反修例事件中，法庭首次充公屬於組織的資產。

律師：不只因潛逃頒令 考慮定罪機率

有律師表示，法庭不會只因被告潛逃而頒下充公令，亦會考慮被告審訊後會否被定罪。大律師陸偉雄說，當凍結令生效一段時間後，法庭通常於無人反對下批准充公令。他認為市民捐款支持社運未必犯法，可以為了合法購買物資，違法使用款項則是後話，重點是「（捐款者）初心、知唔知道目的為何」。

【案件編號：HCCP 424/22】

明報記者

（反修例風暴）

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