市建局招標妥獨立估算工程費 助減圍標風險

王坤：房會不應以放權為擋箭牌

「招標妥有咩唔妥？」回歸前已擔任房委會委員的王坤認為，招標妥一直有數據顯示為行之有效，能在招標過程避免人為因素，質疑房委會為何不支持。他強調工程會涉及公共財產，房委會也需要維護自身作為業主的權益，有監督的責任，房委會不應以「放權」作為藉口。

他認為今次翠林邨涉及的不是雞毛蒜皮的事宜，「唔係外牆髹上什麼顏色」，而是大型維修是否採用招標妥，若房委會表明會就具深遠影響的議題審慎行使投票權，「呢個係大事定小事？」反問若今次房委會不表態支持，還有何更大的工程會表態。他提醒，租置屋邨的大維修陸續有來，房委會不應待情况「水深火熱」才研究如何應對，應趁翠林邨的教訓，盡快制定新政策，例如涉及多少費用以上的工程，房委會就要積極監督和投票。

市建局：招標妥兩月完成審批 無積壓

市建局回覆本報查詢時表示，招標妥由推出起截至今年7月底，已審批超過2600宗申請，涉及約3300幢樓宇。市建局行政總裁韋志成早前發表網誌亦提及翠林邨事件，反駁招標妥被指個案積壓和涉及較多操作程序之說法有誤，他說，局方審核、確認服務的程序一般在兩個月內完成，過去12個月完成審批約1000宗申請，顯示服務並沒因疫情受阻或出現個案積壓；已審批的申請個案中，約七成法團已揀選工程顧問，部分已完成招聘工程承建商，僅約一成法團因疫情暫緩招標。