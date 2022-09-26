每戶三四萬「唔係特別貴」 何鉅業：修葺方式有爛補爛

業主嫺姐：不應只修修補補 冀有不同方案可選

何鉅業分析後形容，翠林邨的維修方案都是「基本要求」，例如修葺外牆紙皮石、更換渠管和生鏽窗邊，顧問公司亦有圖片作依據，沒有一些「無中生有」的工程項目，若比對三四十年樓齡的土瓜灣舊樓，在維修標準和用料方面也類似，沒有很豪華設計，修葺方式也是「有爛補爛」，不是全部更換，不能說「貴」。

小業主嫺姐認為，反正屋邨需維修，應更全面去做，不是只「見爛補爛」，她擔心以這個方式修補外牆紙皮石最後會「一岩一窟」，不滿法團在過程中沒徵詢小業主意見。住戶李先生亦認為「維修（花費）幾萬一定要」，但不滿法團的處理手法，包括沒使用「招標妥」，亦沒有提供不同修葺方案供居民選擇。

據法團主席冼雄輝的資訊，法團現有約1.4億元資產，當中維修基金有約6500萬元，若表決通過1.7億元工程，將會動用所有維修基金，剩下的費用會由業主集資支付。