有單位被淋油 有「法團義工」上門索授權書 上月業主大會腰斬 周四開常務會

千人赴會腰斬惹民憤 保安護主席離場

本報記者8月18日和21日分別出席簡介會和業主大會，簡介會期間不少居民提到，有自稱「法團義工」上門，藉故要求居民簽署附有空白授權書的文件，居民在會上包圍冼雄輝質問和指罵，最終警員到場處理，簡介會提早結束。21日的業主大會有逾千人出席，惟不少居民在會議開始後仍未能進場，冼雄輝在會議開始後個多小時宣布，因時間不足而取消會議，惹起大批居民不滿，有居民包圍舉行會議的社區會堂正門和後門，冼最終在保安護送下離開。業主大會後邨內仍風波不斷，居民組織「翠林邨是我家」有義工的單位於月初被淋紅油，事主和「被授權」的居民曾就事件報警。

冼雄輝接受訪問時，反駁指不認識所謂法團義工和淋油的人，澄清沒派人上門收取授權書，只曾安排義工上門以口頭形成通知居民開會，淋紅油方面交由警方處理。有法團委員表示，約500張授權書中僅約200張授權予法團委員，聲稱全屬自願性質。「翠林邨是我家」代表陳先生（化名）在業主大會後接受本報訪問稱，淋油一事令居民憂慮或有黑社會介入，令他們考慮後續行動時有所顧慮。

冼雄輝：不識所謂義工 居民憂涉黑社會

陳批評，法團處理驗樓令的透明度低，例如法團早於2019年已收到政府預先通知，稱會將翠林邨納入驗樓計劃，但法團未有公布亦無任何預備，顧問公司完成驗樓後亦遲遲未有公開報告，直至公布工程造價後才公開，質疑稱「做手術前都要知驗身報告」，而且居民需到所住大廈座頭參閱，但每座只有一份屬於該大廈的報告，要參閱不方便。

對於居民指控，冼雄輝解釋，當時政府僅稱要「準備」，未正式發指令，故未有通知居民。他又展示多本如字典般厚的驗樓報告，反問：「我如何令每一業戶看到這批驗樓報告？」他稱不反對業主參閱驗樓報告，亦有回應居民訴求，向顧問公司要求製作QR Code，將所有驗樓報告放到網上雲端供居民下載，更放在植入式電視頻道「第八台」，居民只要打開電視就能看到驗樓報告。