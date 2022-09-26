租置首邨驗樓 房會沒撐招標妥 房署：提倡業主自主 業主批法團未採遏圍標服務

明報記者 鄭凱文、陳亦瀅

將軍澳翠林邨爆1.7億工程爭議

招標妥是市建局提供的收費服務，助減低工程圍標風險（詳見A2）。目前已有5條租置屋邨納入「強制驗樓計劃」，按計劃將陸續展開驗樓及修葺程序，而租置計劃下39條屋邨所有樓宇亦已達30年或以上樓齡，踏入驗樓門檻，翠林邨維修爭議能否妥善處理，小業主認為將起示範作用。房屋署回覆稱，為鼓勵業主參與屋邨管理事務，提倡業主自主，房委會代表就管理事宜進行表決時會保持中立，讓其他業主決定，但具深遠影響的重要事宜，房委會作為其中一名業主，會在平衡各方面利益、考慮相關契約和法例規定後審慎行使投票權，以保障屋邨及所有業主利益。

法團主席：時間緊湊 登報招標較快

爆發維修爭議的翠林邨有近5000戶居民，房委會則持有22%業權；該邨於去年6月接到法定通知，須在6個月內完成驗樓、一年內完成修葺。本報取得該邨維修工程相關文件，翻查會議紀錄，發現法團去年8月曾召開只有法團委員、房委會和管理公司代表出席的常務會議，當時法團主席冼雄輝稱，須盡快委任註冊人員進行訂明驗樓，考慮到使用「招標妥」須先經業主大會通過，「時間緊湊下登報公開招標較快」，認為同樣公開、公平、公正；最終除房委會代表棄權外，有關決定獲一致通過，而會議文件未有顯示房委會曾就應否使用招標妥提供意見。

小業主質疑法團不透明 稱首邨起示範作用

法團去年12月聘請亞太建築顧問公司做驗樓工作，其後就工程登報招標，最終揀選28間承辦商供業主選擇，惟一眾小業主認為法團做法不透明，質疑當初為何不採用招標妥，冼雄輝解釋招標妥個案積壓，憂未能趕及驗樓令時限，故不予採用；但小業主不滿回應。

自發居民組織「翠林邨是我家」代表陳先生（化名）質疑，即使登報招標亦有圍標風險，因投標商須經顧問公司審核才獲派標書，否則政府毋須推招標妥平台。他指房委會作為大業主，是次工程涉及公帑，至少應反對法團棄用招標妥。小業主的公開信提到，若翠林邨工程獲通過，將是首個租置屋邨執行維修指示，起重要指標，質疑房署在關鍵時刻，未有帶領法團以公平、公開和公正方法招標。冼雄輝接受本報訪問時稱，業主大會召開前，房委會曾派代表與工程顧問開會，解釋維修工程事宜，但沒發表意見；宣布業主大會取消後，房委會亦曾與他接觸。有法團成員認為，房委會有業權，亦有參與會議，發現問題應要即時表達意見，並非接到投訴才與法團接觸。

反圍標聯盟指房署「連認為啱嘅策略都放棄」

全港業主反貪腐反圍標大聯盟發言人莊榮輝稱，明白房署過往在不同決議會棄權，盡量不影響小業主決定，但「有些事是金科玉律」，招標妥令招標過程更透明公正，亦是政府倡議，房署投棄權票等於「連自己認為啱嘅策略都放棄」，這不是給業主自由，而是縱容投票結果有可能被控制。他指出，房署投票雖無法左右會議結果，但能作為小業主參考指標，讓他們依據房署表態，召集5%業權召開業主大會，重新考慮是否採用招標妥。

房署補充表示，在翠林邨業主大會前曾就強制驗樓及業主大會事宜，與法團分享經驗，在大會後也一直與法團保持溝通，提醒對方須遵守《建築物管理條例》規定，盡快安排重新召開業主大會。

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