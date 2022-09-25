死亡破萬宗 張竹君：清零機會細「可能並存」

會否成風土病？ 張：視乎全球疫情

本港新冠疫情反彈後呈跌勢，但昨新增陽性個案仍有5190宗，本地及輸入個案分別佔5038宗及152宗。張竹君形容近日新增個案正以穩定速度從高峰下降，雖然有可能反彈，惟社區有大量市民已完成接種疫苗或曾染疫，希望重症、死亡個案不會升至「很高的位置」。被問及新冠會否成為風土病，她說要視乎全球疫情，本港現每日維持新增數千宗陽性，要「全世界清晒個案先會有呢個情况（新增0宗個案）」，形容個案數目「去到零嘅機會比較細」，「新冠病情可能會同我哋並存」。

死亡個案經調整 暫2/3死於新冠

另外，醫管局核對衛生防護中心的個案，更新名單並調整死亡個案，增加153宗在今年2月至4月疫情高峰期離世的個案。醫管局總行政經理關慧敏稱，當中部分個案送抵急症室時已離世，故局方當時未能掌握生前檢測結果；另發現有個案較早前已檢測陽性，故需從死亡個案中剔除等。局方昨另新增7宗死亡個案，連同上述個案，本港累計錄得10,106宗死亡個案，其中9893人於第五波離世。

醫管局會就死者的核酸檢測Ct值、染疫時間等分析患者是否死於（die of）新冠病毒。參與檢視死亡個案的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌向本報稱，已分析的個案中，死於新冠病毒及死亡時染有新冠病毒（die with）的個案比例分別約66.8%及11.3%，其餘仍有待驗屍官評估，相關比例會隨分析樣本增加而調整。

（新冠疫情）