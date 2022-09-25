死亡破萬宗 張竹君：清零機會細「可能並存」

【明報專訊】醫衛局長盧寵茂上任初期曾重申不能與病毒共存。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在將會暫停的每日疫情記者會表示，本港現每日新增陽性個案維持在數千宗，降至零的可能性「比較細」，按照現况，估計新冠病情可能會「同我哋並存」。另外，經醫管局前日公布調整死亡個案數字後，本港近3年疫情死亡人數已破萬，最新累計10,106宗死亡個案，經專家分析，暫約三分之二死於新冠。
會否成風土病？ 張：視乎全球疫情
本港新冠疫情反彈後呈跌勢，但昨新增陽性個案仍有5190宗，本地及輸入個案分別佔5038宗及152宗。張竹君形容近日新增個案正以穩定速度從高峰下降，雖然有可能反彈，惟社區有大量市民已完成接種疫苗或曾染疫，希望重症、死亡個案不會升至「很高的位置」。被問及新冠會否成為風土病，她說要視乎全球疫情，本港現每日維持新增數千宗陽性，要「全世界清晒個案先會有呢個情况（新增0宗個案）」，形容個案數目「去到零嘅機會比較細」，「新冠病情可能會同我哋並存」。
死亡個案經調整 暫2/3死於新冠
另外，醫管局核對衛生防護中心的個案，更新名單並調整死亡個案，增加153宗在今年2月至4月疫情高峰期離世的個案。醫管局總行政經理關慧敏稱，當中部分個案送抵急症室時已離世，故局方當時未能掌握生前檢測結果；另發現有個案較早前已檢測陽性，故需從死亡個案中剔除等。局方昨另新增7宗死亡個案，連同上述個案，本港累計錄得10,106宗死亡個案，其中9893人於第五波離世。
醫管局會就死者的核酸檢測Ct值、染疫時間等分析患者是否死於（die of）新冠病毒。參與檢視死亡個案的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌向本報稱，已分析的個案中，死於新冠病毒及死亡時染有新冠病毒（die with）的個案比例分別約66.8%及11.3%，其餘仍有待驗屍官評估，相關比例會隨分析樣本增加而調整。