倘兩三周低於5000 孔繁毅倡食肆人數撤限 入境者陽性維持低於5%可0+0

倡室內口罩令至少維持半年

孔繁毅昨在商台《政經星期六》稱，數據上而言「0+3」與「0+7」分別不大，「0+3」是假設抵港者登機前已受感染，從潛伏期到病發約3日之內，故「0+3」已概括大部分有可能病發的人。他說，日後放寬至「0+0」，抵港者亦毋須3天「黃碼」，「黃碼」僅須在其抵港核酸檢測未有結果前維持，一旦結果陰性即可轉為「藍碼」，可自由進出食肆等處所，惟仍須在抵港第2及第6日再接受核酸檢測。

至於政府取消登機前核酸檢測陰性證明要求，改以快測取代，孔繁毅相信已足夠安全，在機上要戴口罩，機艙每小時換氣量亦達12至15次，相當於負壓病房，相信傳播風險低。

倡縮短或取消密切接觸者檢疫

稱每年冬季室內人多應戴口罩

本地防疫措施方面，孔稱相信政府正觀察疫情走勢，而本地疫情因社區出現混合免疫，已經受控，估計數周後可能回落至二三千宗甚至更低。他向本報稱，若未來兩三周每日個案維持在5000宗或以下，或可放寬社交距離措施，例如取消食肆及宴會人數上限，密切接觸者的家居檢疫日數亦可由現時7日縮短至3日，甚至取消，改為連續一周隔日核酸檢測及每日快測；密切接觸者若是醫管局醫護應毋須檢疫，僅須確保上班時有戴N95口罩及獨自用餐。他補充，取消家居檢疫後密切接觸者可自由外出，惟應轉「黃碼」一段時間。

孔說，戴口罩亦可預防流感等上呼吸道感染，未來半年室內仍要戴口罩，而每年冬季在室內人多地方及公共交通工具都應佩戴。至於室外則需待今年冬季後再視乎情况，若世衛稱新冠大流行完結，室外或毋須再戴口罩。

現時BA.5變異病毒傳播性高，他認為疫苗通行證作為感染控制的基石，同樣需待接種率高，世衛認為大流行完結，最快明年才可放寬。

許樹昌：每枱人數可按醫療指標調整

張竹君：有空間下必考慮放寬

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若重症、入住深切治療部患者、死亡個案等沒大幅上升，醫療系統能夠負荷，港府可積極考慮逐步放寬入境檢疫。他說，餐飲處所每枱人數上限也可因應上述指標調整；而要預防新冠、流感等常見呼吸道感染反彈，戴口罩需維持一段時間；另由於本港高危者接種率未理想，故疫苗通行證仍需維持。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，隨着疫情回穩，港府會檢視不同措施及指標，如有需要，在「有空間嘅情况下」，必定會考慮放寬防疫措施，希望減少對市民的不便，同時收防疫之效。

（新冠疫情）