倘機場採樣爆棚 考慮改「放行檢測」 須限時赴檢測中心採樣 專家料風險不大

現每日採樣5000 可增至過萬

了解制訂防疫政策的消息人士表示，現時機場每天約5000人入境，即每天約處理5000個核酸檢測採樣，而每天檢測量可做到7000個，明天改為「0+3」後，抵港人數料增加，當局已規劃每天檢測採樣能加至1萬個，甚至1.5萬個，亦預備了再增加採樣量的方案。他表示，若抵港客量增加至不能在機場採樣，政府或會推行放行檢測（go and test）模式，即讓抵港者直接離開機場，但須在指定時間到社區檢測中心採樣，以滿足法定檢測要求。現時社區檢測中心的檢測能力達每天15萬人。

不過，消息人士表示，在「test and go」下，即使加大了現場採樣能力，關鍵是會否有多班機同時間落客，令現場採樣人數大增而「塞車」，因此民航處和機管局會按情况調整航機降落時間，確保機場流程暢順。

醫衛局：與檢測中心緊密聯絡 為新措施作準備

衛生署回覆查詢時表示，因應新安排下或有較多抵港者在機場接受核酸檢測，相關承辦商已增加檢測量以應付需要。醫衛局則表示，局方與社區檢測中心承辦商保持緊密聯絡，為新措施作好準備，各社區檢測中心及流動採樣站仍有充足檢測量供抵港者定期接受核酸檢測。

港府日前表示，近日輸入個案只佔本港新增個案總數約3%。本報翻查衛生防護中心公布的數據，自實施「3+4」後，單日輸入個案未曾突破300宗，其中機場檢測每日截獲約三至五成的輸入個案，其餘則在檢疫設施、社區檢測中心檢測陽性。

孔繁毅稱機場驗最好 許樹昌：不建議「放行檢測」

政府專家顧問、港大內科學系臨牀教授孔繁毅表示，在機場做核酸檢測屬「最好和最有效」，暫毋須考慮「放行檢測」，但由於核酸檢測可在兩小時內有結果，配合「黃碼」禁止抵港者進入食肆等處所，估計即使推行「放行檢測」，對社區的風險也不會太大。

另一政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，大量港人曾染疫或接種兩劑或以上新冠疫苗，本港有很強的「混合免疫」，惟「放行檢測」或令檢測結果延遲，若抵港者要做核酸，不建議「放行檢測」。

旅客稱省時吸引 傷殘客盼允「交樽」代替

目前機場採取「檢測待行」模式，旅客輪候時間差異甚大，前日下午從英國抵港的黃小姐說只輪候約5分鐘已完成採樣，但其後的旅客料要等近1小時，若日後轉為「放行檢測」，估計每名旅客至少可節省半小時等候時間，「一落機咩都唔使驗就有得走，對旅客係吸引」。

吳太的丈夫患「漸凍症」（肌萎縮性脊髓側索硬化症），需定期到日本接受治療，她形容陪伴坐輪椅的丈夫接受入境檢測非常吃力，一邊照顧丈夫，一邊背着數公斤行李走到臨時採樣中心，感覺「條路行極都行唔完」，7月回港時因落機位置不近中心，她在機場走了「幾公里路」，「個人行到謝晒」，最終她花近1小時才完成整個流程。她說，轉為「放行檢測」可更方便傷殘者，十分支持，惟同時冀當局放寬抵港後一周須隔日驗核酸的安排，容許傷殘者等以「交樽仔」的深喉唾液檢測代替，最好在機場已向相關人士派樽，免卻照顧者及傷殘者要舟車勞頓到檢測中心採樣。

明報記者

（新冠疫情）

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