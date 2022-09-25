孔繁毅倡兒童打3針復必泰 關日華：排程討論惟不迫切

孔：兒童開打半年 抗體已跌

5至11歲兒童2月16日起可接種復必泰，接種兩針可被視為「完成接種」。孔繁毅昨向本報補充，因首批打針兒童已打兩針逾半年，抗體水平半年後會下跌，故認為有需要商討打3針；但不建議幼童「溝針」 ，因暫無數據支持。

關日華昨接受本報訪問稱，委員會未來開會暫時未見有此議程，形容委員會有太多議題要討論，5至11歲兒童應否打3針復必泰會排程考慮，但不會是迫切議題，如監察發現已打兩針兒童的抗體水平變低，會適時考慮討論相關建議。

稱政府與藥廠洽兒童版復必泰

政府目前僅稱已收到復必泰幼童版認可申請，未提及會否引入兒童版，即供5至11歲接種的疫苗，孔昨稱政府有就引入兒童版與藥廠溝通，盼短期內會有好消息。關日華說目前以稀釋成人疫苗方式為兒童接種，接種劑量為成人三分之一，效果亦良好及安全，兒童版疫苗成分一樣，只是提早稀釋版本，呼籲家長不要再等，盡快帶子女接種疫苗。

另外，公務員事務局長楊何蓓茵昨稱，近日網上流傳有染疫須留醫小朋友因接種非完全滅活的疫苗而引發細胞因子風暴、又有傳mRNA疫苗會改變基因等，她強調均全無根據，呼籲家長切勿輕信，應聽取專家分析作適當選擇。

（新冠疫情）