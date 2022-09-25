外傭抵埗可即工作 倘先住酒店須支薪 僱主協會稱方便 外勞組織倡公布更多細節

勞工處表示，9月26日起外傭入境將改為「0+3」模式，不需在酒店隔離，只須接受醫學監察3天，其後自行觀察4天，醫學監察期間及其後4天的觀察期須多次檢測。外傭在醫學監察期間可在僱主家中工作，亦可外出進行風險較低的日常必需活動，例如乘搭交通工具、進入超級市場及街市等。

由於疫苗通行證「黃碼」限制，外傭不得進入涉及不佩戴口罩或群組活動的高風險場所，以及其他需重點保護處所如餐飲業務處所。

勞工處表示，僱主可安排外傭在酒店或賓館完成3天醫學監察及其後4天自行觀察，僱主須負責住宿費用並提供膳食津貼，如僱主安排外傭在非僱主居所醫學監察及自行觀察，以致外傭未能在僱主家中工作，僱主亦應向外傭支薪。

僱主會憂公屋戶難負擔住宿費

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒認為，原先「3+4」安排下，檢疫酒店費用為僱主支付，預訂酒店亦不容易，「0+3」將減低僱主成本，方便外傭和僱主。她又稱，若外僱可進入超市及街市，基本上等同可如常上班。

不過容馬珊兒提到，有部分居於公屋單位的體弱長者會聘用外傭，惟家中無隔離設備，並共用同一廁所，長者又屬高危一群，或希望外傭到酒店檢疫，待確實安全才到僱主家，但他們未必有能力支付酒店費用。

組織促給足夠配套供住酒店

唐曉昕亦認為新安排方便外傭來港，有部分僱主家庭有長者和兒童，或希望外傭在酒店完成3天醫學監察。唐認為，外傭如在酒店醫學監察，政府需提供足夠配套，例如藥物和檢測資訊等。她又稱，政府應公布更多執行細節，例如外傭來港首3天如屬公眾假期，外傭住宿應如何安排，以及能否與朋友聚會等。

明報記者

（新冠疫情）