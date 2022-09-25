助客享0+3 港航凌晨航班延遲飛

新檢疫安排下，抵港旅客班機需在明早6時後抵港方能享受「0+3」。本報昨翻查機管局網頁，發現原定明日凌晨零時10分起飛、2時10分抵港的港航HX285，改為早上6時10分才抵港。港航回覆，因應港府最新檢疫措施，為方便旅客決定調動航班，推遲至凌晨4時半起飛，而航班以運載腹艙貨物為主，受影響乘客已收到行程改動通知。

有7+0到3+4經驗 酒店業料問題不大

另外，有酒店業界人士透露，醫衛局負責處理指定檢疫酒店計劃的部門前日（23日）與檢疫酒店開網上會議，講解新安排下過渡期安排，包括如何安排提早結束「疫監」的旅客離開等。而業界以往由「7+0」過渡至「3+4」已有經驗，相信問題不大。

酒店業冀七欖金融峰會0+0

酒店業主聯會經理陳媛妍表示，0+3對海外遊客仍欠吸引力、本地市民或因外遊減少Staycation（住宿度假），料酒店生意將變少，盼0+3「愈短愈好」，盼國際七人欖球賽、國際金融投資峰會時可0+0。港府月初起邀請業界參與下輪指定檢疫酒店計劃，當時提到酒店需容許染疫住客在原本入住酒店隔離，建議酒店增設空氣淨化機等。陳估計有酒店已添購器材，而在新方案下仍有一定風險，形容設備「點都用得着」。至於會否特別處理入境住客，檢疫酒店營運總監崔定邦稱業界無特別方案，笑言「咁辛苦先爭取復常，唔會自己摑自己一巴自己再搞隔離」。

（新冠疫情）