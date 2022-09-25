旅社准用消費券 飲食業憂難競爭

消費券周六派 永安料生意增15%

10月1日周六起市民可領取第二期消費券，以八達通登記者獲領新一期2000元消費券；而其他支付工具登記者可領3000元。永安旅遊表示，上一期消費券帶動公司整體生意額增幅小於10%，今期適逢香港放寬檢疫及日本開放自由行，永安會續推消費券優惠，預期10月消費券會帶來約15%整體生意額增長。

東瀛遊執行董事禤國全亦表示，因應本港「0+3」，10月東瀛遊開始接受消費券支付，適用於所有旅遊產品。禢說，政府已釐清如旅行社或航空公司屬香港註冊則可接受消費券，「如果個個都唔用，我們哪有錢出糧交租？執咗咪仲慘」。不過他認為市民不會一面倒用於旅遊，有人未必願花時間和金錢，亦有不少基層會在港消費。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波分析，香港人久未旅行，不少人會用消費券購買旅行社產品，料難提振飲食及零售業。李表示，早前港人因無法旅行，光顧香港日式餐廳和企業代替，惟現時檢疫放寬，日圓亦便宜，可到當地以較低價光顧正宗產品，本港壽司店、Omakase（廚師發辦）和連鎖百貨公司將大受影響。李又提到，早前派發消費券，香港企業都會加價，但今次或要減價與日本當地企業競爭。

學者：日式公司較受影響 或要減價

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，旅遊業在今期派發消費券時加入競爭，擔心市民會將消費券全用於旅行社和買機票，蜂擁到外地消費，令本地飲食零售生意受挫。他又說，「0+3」安排下有3天不能進入食肆，難吸引外地旅客訪港。但黃稱早前社交距離限制較大而現已放寬，期望飲食業可獲消費券份額不小於上期。

黃傑龍：旅業久慘淡 能用消費券屬好事

叙福樓集團主席、優質旅遊服務協會主席黃傑龍認為，旅遊業慘淡已久，消費券如能幫助旅行社亦屬好事，形容「0+3」對飲食業是「黎明前的黑暗」，希望盡快實施「0+0」吸引旅客。

（新冠疫情）