在澳港學者對通關死心 稱澳防疫無自主權

余稱，不少澳門人的另一半在港，疫下長期「分居」，相信情况極可能繼續。他認為，澳門政府希望與內地防疫政策一致，此情况下因澳門有大量來自內地的外勞，一旦與香港通關，內地或憂慮外勞染疫後病毒在內地擴散。

他又說，澳門今年6月爆疫，此前特首賀一誠對放寬港人到澳檢疫的說法較寬鬆，包括考慮不同方案等，但昨日說法相對強硬。余相信，澳門爆疫後不再有空間與內地採取不同檢疫措施。

澳民：內地團助生意升 港澳通始惠各業

任職百貨公司售貨員的澳門市民談太稱，其公司以澳門本地客為主，因本地經濟差，本地人已很少到百貨公司購物，加上無旅客，基本上整間公司「無人行」，生意慘淡。她料11月開放旅行團後生意會改善，因疫前澳門有很多內地旅行團到大三巴等景點觀光，連帶附近手信名店、零售商舖生意均上升。

不過談太認為，澳門整體經濟始終靠博彩業帶動，而賭場以港人居多，故如港澳通關才對各行業有幫助。

（新冠疫情）